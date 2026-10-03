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Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW)

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Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 2
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 3
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 4
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 5
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 6
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 7
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 8
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 9
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 10
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 11
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 12
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 13
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 14
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 15
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 16
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 17
Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 2
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 3
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 4
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 5
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 6
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 7
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 8
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 9
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 10
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 11
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 12
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 13
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 14
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 15
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 16
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 17
  • Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635159
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
234x493x466
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х56х33
Вес, кг.
10.06

Описание товара Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW)

Корпус ADATA XPG CRUISER является частью линейки XPG CRUISER и предназначен для сборки игровых ПК. Он имеет стильный и «агрессивный» дизайн, который подчеркивает его геймерскую направленность. LED-подсветка создает эффектное визуальное впечатление. Корпус выполнен из стали для лучшей защиты компонентов ПК. Он также имеет панель из закаленного стекла слева. Корпус дополнен системой из 3 вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию воздуха и рассеивание тепла. Он также поддерживает установку дополнительных кулеров или жидкостного охлаждения для повышения производительности. ADATA XPG CRUISER оснащен портами и разъемами для подключения периферийных устройств и аксессуаров. Система кабельного управления способствует аккуратной укладке проводов.

Отзывы о товаре Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
234x493x466
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, E-ATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG CRUISER является частью линейки XPG CRUISER и предназначен для сборки игровых ПК. Он имеет стильный и «агрессивный» дизайн, который подчеркивает его геймерскую направленность. LED-подсветка создает эффектное визуальное впечатление. Корпус выполнен из стали для лучшей защиты компонентов ПК. Он также имеет панель из закаленного стекла слева. Корпус дополнен системой из 3 вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию воздуха и рассеивание тепла. Он также поддерживает установку дополнительных кулеров или жидкостного охлаждения для повышения производительности. ADATA XPG CRUISER оснащен портами и разъемами для подключения периферийных устройств и аксессуаров. Система кабельного управления способствует аккуратной укладке проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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