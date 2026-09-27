Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3
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Характеристики
Описание товара Корпус INWIN PE689BL IP-S600BQ3-3
Корпус InWin PE689 600W Black USB3.0 - это элегантный Midi-Tower корпус, который отлично подойдет для сборки игрового или рабочего компьютера. Сочетание стильного дизайна и высокой функциональности делает его прекрасным выбором для тех, кто ценит качество и надежность. Этот корпус оснащен блоком питания мощностью 600 Вт, что обеспечивает достаточно энергии для работы современных компонентов и видеокарт. Расположение блока питания в верхней части корпуса обеспечивает эффективное охлаждение и улучшает циркуляцию воздуха внутри системы. InWin PE689 имеет внешние отсеки 5.25, которые позволяют установить оптические приводы, и внутренние отсеки 3.5, где можно разместить жесткие диски. Кроме того, в корпусе предусмотрены дополнительные отсеки для установки SSD и других устройств хранения данных. Количество слотов расширения в этом корпусе составляет 7, что позволяет установить большое количество видеокарт и других расширенных компонентов. Размещение HDD в корпусе осуществляется поперечно, что упрощает доступ к жестким дискам и обеспечивает удобство при обслуживании системы.
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Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 3.0, Верхнее, С вентилятором
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