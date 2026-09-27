Корпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
В наличии
Код товара: 625909
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x327x285
Макс. высота процессорного кулера
75
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х16
Вес, кг.
3.7
Описание товара Корпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
Корпус Foxline FL-1004-TFX230B-85 представляет собой компактное решение в формате SlimTower для материнских плат стандарта mATX. Выполненный в черном цвете, этот корпус оснащен встроенным блоком питания TFX мощностью 230 Вт с сертификацией 80+ Bronze для эффективной работы. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы HDA для удобного подключения периферийных устройств. Система охлаждения включает 8-сантиметровый вентилятор, а в комплект входит кабель питания. Модель идеально подходит для сборки компактных офисных или домашних компьютеров, где важны экономия пространства и энергоэффективность.
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Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
95x327x285
Макс. высота процессорного кулера
75
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
230
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-1004-TFX230B-85 представляет собой компактное решение в формате SlimTower для материнских плат стандарта mATX. Выполненный в черном цвете, этот корпус оснащен встроенным блоком питания TFX мощностью 230 Вт с сертификацией 80+ Bronze для эффективной работы. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы HDA для удобного подключения периферийных устройств. Система охлаждения включает 8-сантиметровый вентилятор, а в комплект входит кабель питания. Модель идеально подходит для сборки компактных офисных или домашних компьютеров, где важны экономия пространства и энергоэффективность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 80 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Корпус Foxline FL-1004-TFX230B-85 - стоимость товара 5550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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