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Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX

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Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 1
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 2
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 3
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 4
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 5
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 6
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 7
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 8
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 9
Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 1
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 2
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 3
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 4
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 5
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 6
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 7
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 8
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 9
  • Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718881
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x453x396 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х28
Вес, кг.
6.34

Описание товара Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX

Корпус ACD – это стильный и функциональный вариант для сборки компьютера, который сочетает в себе элегантный дизайн и продуманные технические характеристики. Корпус выполнен в классическом черном цвете и соответствует типоразмеру Midi-Tower, что обеспечивает удобство размещения большинства комплектующих. Одной из особенностей данного корпуса является его современный дизайн с окном на боковой стенке, которое позволяет наблюдать за внутренними компонентами системы и демонстрировать яркую ARGB подсветку. Корпус выполнен из сочетания пластика, стали и стекла, что придает ему как прочность, так и стильный внешний вид. Корпус ACD рассчитан на установку мощных компонентов: он поддерживает видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм. Это позволяет создавать высокопроизводительные системы для работы и игр. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5" и два отсека 3,5", что обеспечивает достаточное пространство для размещения нужного количества жестких дисков или SSD. Несмотря на отсутствие встроенного блок питания, в корпусе имеется удобное нижнее расположение для его установки, что способствует улучшению вентиляции и аккуратной организации кабелей. Корпус также имеет 7 слотов расширения, позволяя пользователю гибко настраивать конфигурацию системы в зависимости от потребностей. С низким весом всего 1 кг, этот корпус легок в транспортировке и установке, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту в обращении. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своей продукции, обеспечивая комфортное использование корпуса на протяжении длительного времени.

Отзывы о товаре Корпус ACD SOEYI AX8-B20 ATX




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x453x396 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD – это стильный и функциональный вариант для сборки компьютера, который сочетает в себе элегантный дизайн и продуманные технические характеристики. Корпус выполнен в классическом черном цвете и соответствует типоразмеру Midi-Tower, что обеспечивает удобство размещения большинства комплектующих. Одной из особенностей данного корпуса является его современный дизайн с окном на боковой стенке, которое позволяет наблюдать за внутренними компонентами системы и демонстрировать яркую ARGB подсветку. Корпус выполнен из сочетания пластика, стали и стекла, что придает ему как прочность, так и стильный внешний вид. Корпус ACD рассчитан на установку мощных компонентов: он поддерживает видеокарты длиной до 340 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм. Это позволяет создавать высокопроизводительные системы для работы и игр. Для хранения данных предусмотрено два внутренних отсека 2,5" и два отсека 3,5", что обеспечивает достаточное пространство для размещения нужного количества жестких дисков или SSD. Несмотря на отсутствие встроенного блок питания, в корпусе имеется удобное нижнее расположение для его установки, что способствует улучшению вентиляции и аккуратной организации кабелей. Корпус также имеет 7 слотов расширения, позволяя пользователю гибко настраивать конфигурацию системы в зависимости от потребностей. С низким весом всего 1 кг, этот корпус легок в транспортировке и установке, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и простоту в обращении. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своей продукции, обеспечивая комфортное использование корпуса на протяжении длительного времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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