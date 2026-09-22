Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX
Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Весом всего 3 кг, этот корпус отличается легкостью и прочностью благодаря использованию высококачественных материалов: пластика, металла и стекла. Выполненный в элегантном черном цвете, ACD станет стильным дополнением вашего компьютерного пространства. С поддержкой форматов плат mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, корпус ACD предлагает высокий уровень совместимости и гибкости в выборе комплектующих. Он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 340 мм, что позволяет оборудовать систему мощными компонентами. Корпус способен разместить один внутренний отсек для дисков формата 3.5 дюйма и имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. Для эффективного охлаждения внутри предусмотрены позиции для четырех вентиляторов: один встроенный 120 мм и три 140 мм, что позволит обеспечить отличную циркуляцию воздуха внутри системы. Также здесь предусмотрена современная ARGB-подсветка, которая не только добавляет визуальной привлекательности, но и позволяет настроить освещение корпуса в соответствии с вашим стилем. Корпус ACD выполнен в формате Midi-Tower и имеет нижнее расположение блока питания, что улучшает охлаждение и упрощает укладку кабелей, обеспечивая большую аккуратность и легкость доступа к компонентам. Этот корпус – отличный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное решение для создания производительного ПК.
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