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Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX купить с доставкой в Москве
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Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX

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Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 1
Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 2
Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 3
Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 4
Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 1
  • Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 2
  • Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 3
  • Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 4
  • Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718880
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 453 x 423 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х28
Вес, кг.
1.34

Описание товара Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX

Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Весом всего 3 кг, этот корпус отличается легкостью и прочностью благодаря использованию высококачественных материалов: пластика, металла и стекла. Выполненный в элегантном черном цвете, ACD станет стильным дополнением вашего компьютерного пространства. С поддержкой форматов плат mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, корпус ACD предлагает высокий уровень совместимости и гибкости в выборе комплектующих. Он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 340 мм, что позволяет оборудовать систему мощными компонентами. Корпус способен разместить один внутренний отсек для дисков формата 3.5 дюйма и имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. Для эффективного охлаждения внутри предусмотрены позиции для четырех вентиляторов: один встроенный 120 мм и три 140 мм, что позволит обеспечить отличную циркуляцию воздуха внутри системы. Также здесь предусмотрена современная ARGB-подсветка, которая не только добавляет визуальной привлекательности, но и позволяет настроить освещение корпуса в соответствии с вашим стилем. Корпус ACD выполнен в формате Midi-Tower и имеет нижнее расположение блока питания, что улучшает охлаждение и упрощает укладку кабелей, обеспечивая большую аккуратность и легкость доступа к компонентам. Этот корпус – отличный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное решение для создания производительного ПК.

Отзывы о товаре Корпус ACD SOEYI AX1-B10 ATX




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 453 x 423 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, металл, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм или 2 x 140 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Весом всего 3 кг, этот корпус отличается легкостью и прочностью благодаря использованию высококачественных материалов: пластика, металла и стекла. Выполненный в элегантном черном цвете, ACD станет стильным дополнением вашего компьютерного пространства. С поддержкой форматов плат mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, корпус ACD предлагает высокий уровень совместимости и гибкости в выборе комплектующих. Он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 160 мм и видеокарты длиной до 340 мм, что позволяет оборудовать систему мощными компонентами. Корпус способен разместить один внутренний отсек для дисков формата 3.5 дюйма и имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. Для эффективного охлаждения внутри предусмотрены позиции для четырех вентиляторов: один встроенный 120 мм и три 140 мм, что позволит обеспечить отличную циркуляцию воздуха внутри системы. Также здесь предусмотрена современная ARGB-подсветка, которая не только добавляет визуальной привлекательности, но и позволяет настроить освещение корпуса в соответствии с вашим стилем. Корпус ACD выполнен в формате Midi-Tower и имеет нижнее расположение блока питания, что улучшает охлаждение и упрощает укладку кабелей, обеспечивая большую аккуратность и легкость доступа к компонентам. Этот корпус – отличный выбор для тех, кто ищет качественное и функциональное решение для создания производительного ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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