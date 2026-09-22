Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG580 WH без БП (R-CG580-WHNDA0-G-1)
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ?? Изображения корпуса имеют иллюстративный характер. Наличие или отсутствие вентиляторов в комплекте поставки проверяйте в соответствующем параметре "Вентиляторы в комплекте". ? Корпус DeepCool CG580 WH — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль и функциональность. Его максимальная высота процессорного кулера в 176 мм позволяет устанавливать мощные системы охлаждения, что делает его отличным выбором для геймеров и энтузиастов. ? Система вентиляции корпуса продумана до мелочей: вы можете установить до 10 вентиляторов, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов. Возможность размещения вентиляторов как сверху, так и снизу, а также сзади, позволяет настроить оптимальный воздушный поток. ? Передняя панель из закаленного стекла придаёт корпусу элегантный вид и позволяет продемонстрировать внутренние компоненты. Прозрачное окно делает его не только стильным, но и функциональным, позволяя следить за работой системы. ?? Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит, поэтому вам нужно будет выбрать его отдельно, чтобы завершить сборку. ? Корпус поддерживает материнские платы формата ATX, micro-ATX и mini-ITX, что делает его универсальным решением для различных конфигураций. Максимальная длина видеокарты в 410 мм позволяет устанавливать даже самые мощные графические решения. ? Пылевые фильтры на верхней и нижней стенках помогут сохранить внутреннее пространство чистым, что особенно важно для долгосрочной работы системы. ? DeepCool CG580 WH — это не просто корпус, а стильный и функциональный элемент вашей компьютерной сборки, который обеспечит отличное охлаждение и привлекательный внешний вид.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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