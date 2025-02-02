Корпус XPG DEFENDER-BKCWW
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG DEFENDER-BKCWW
Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный, хорошо продуваемый корпус. Удобно снимать пылевые фильтры. Места под кабель менеджмент достаточно, по крайней мере мне хватило, хотя собирал пк первый раз в жизни)) вентиляторы, на мой взгляд, тихие, правда корпус стоит под столом и обороты вертушек настроены через биос
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, красивый, удобный, строгий корпус. Порадовал вырез для доп. питания под видеокарту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, каждая мелочь качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный корпус, удобный монтаж. Тихие, но слабые стоковые вентиляторы, для горячих систем продува не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная продуваемость и тишина комплектных вентиляторов. Много пространства для кабелей и для установки СЖО.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой корпус. Пришел целым и невредимым. Метал не совсем тонкий. Собрал в нем компьютер. Все как бы нормально, но крепления для накопителей 2.5 на корпусе очень неудобные. места много, собирать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто идеальный,большой и удобный для сборки,хорошо продувается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, все удобно и кулеры не шумные ( мне даже сначала показалось, что они не крутятся)
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус передняя панель на магнита как и нейлоновый фильтр +нейлоновый фильтр снизу. из минусов и то только в моей сборке 1 то что кабель usb3 с верхней панельки не угловой из-за чего у меня он в натяг в остальном кайфовый корпус можно все удобно протянуть и цена достаточно вкусная тк в других местах меньше чем за 8к я его невидел
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, сетки на магнитах, три кулера с 3pin разъёмом (два спереди и один на выдув), есть отсеки для hdd, присутствуют крепёжные винты и несколько пластиковых стяжек для кабельменеджмента. Стекло боковой крышки из Богемского хрусталя.
Достоинства:
Комментарий:
Чуть помята боковая железная крышка в месте где корпус находится в упаковке в пенопласте. Выправил пальцами рук. Всё остальное нареканий не вызвало. Металл тонковат конечно, зато корпус легкий.
Отзывы о товаре Корпус XPG DEFENDER-BKCWW
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный, хорошо продуваемый корпус. Удобно снимать пылевые фильтры. Места под кабель менеджмент достаточно, по крайней мере мне хватило, хотя собирал пк первый раз в жизни)) вентиляторы, на мой взгляд, тихие, правда корпус стоит под столом и обороты вертушек настроены через биос
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, красивый, удобный, строгий корпус. Порадовал вырез для доп. питания под видеокарту.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, каждая мелочь качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Приятный корпус, удобный монтаж. Тихие, но слабые стоковые вентиляторы, для горячих систем продува не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная продуваемость и тишина комплектных вентиляторов. Много пространства для кабелей и для установки СЖО.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой корпус. Пришел целым и невредимым. Метал не совсем тонкий. Собрал в нем компьютер. Все как бы нормально, но крепления для накопителей 2.5 на корпусе очень неудобные. места много, собирать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус просто идеальный,большой и удобный для сборки,хорошо продувается
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, все удобно и кулеры не шумные ( мне даже сначала показалось, что они не крутятся)
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус передняя панель на магнита как и нейлоновый фильтр +нейлоновый фильтр снизу. из минусов и то только в моей сборке 1 то что кабель usb3 с верхней панельки не угловой из-за чего у меня он в натяг в остальном кайфовый корпус можно все удобно протянуть и цена достаточно вкусная тк в других местах меньше чем за 8к я его невидел
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик, сетки на магнитах, три кулера с 3pin разъёмом (два спереди и один на выдув), есть отсеки для hdd, присутствуют крепёжные винты и несколько пластиковых стяжек для кабельменеджмента. Стекло боковой крышки из Богемского хрусталя.
Достоинства:
Комментарий:
Чуть помята боковая железная крышка в месте где корпус находится в упаковке в пенопласте. Выправил пальцами рук. Всё остальное нареканий не вызвало. Металл тонковат конечно, зато корпус легкий.