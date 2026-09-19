Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Chieftec Hunter (GS-01B-OP)
Корпус Chieftec — это стильный и функциональный корпус формата Midi-Tower, который идеально подходит для создания мощной игровой или рабочей системы. Выполненный в классическом черном цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру благодаря использованию высококачественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что придает конструкции прочность и визуальную привлекательность. Вес корпуса составляет 5,9 кг, что обеспечивает стабильность и надежность всей системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 170 мм и видеокарт длиной до 320 мм, что позволяет установить практически любую современную систему охлаждения и графическую карту. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для апгрейда, а возможность поддержки плат форм-фактора mini-ITX, ATX и mATX делает этот корпус универсальным для разных конфигураций ПК. Внутреннее пространство корпуса рассчитано на установку двух накопителей формата 2,5" и двух накопителей формата 3,5", обеспечивая гибкость в выборе и установке вашей системы хранения данных. Встроенная ARGB подсветка делает корпус по-настоящему привлекательным, позволяя настроить освещение под ваше настроение или стиль. Нижнее расположение блока питания способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобству сборки. Для обеспечения оптимального охлаждения внутреннего пространства, корпус комплектуется четырьмя встроенными вентиляторами размером 120 мм и дополнительными четырьмя местами для установки вентиляторов размером 140 мм. Это позволяет поддерживать стабильную температуру внутри корпуса даже при высоких нагрузках. Chieftec продолжает традицию надежности и продуманного дизайна, предоставляя исключительное сочетание стиля, производительности и гибкости.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
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