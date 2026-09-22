Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)
?Ключевые характеристики Корпус формата Mini Tower предназначен для сборки мощных систем на базе материнских плат micro-ATX и mini-ITX. Модель поддерживает установку видеокарт длиной до 410 мм и процессорных кулеров высотой до 176 мм. В корпусе реализовано до 9 мест для вентиляторов, из которых 3 вентилятора ARGB PWM уже предустановлены. Для накопителей предусмотрены отдельные отсеки:3 для устройств 2.5" и 2 для 3.5". ?Преимущества и отличия Основное преимущество корпуса - панорамная стеклянная боковая панель, которая позволяет демонстрировать внутренние компоненты и подсветку. Продуманный воздушный поток обеспечивается благодаря сетчатым элементам и нескольким зонам для установки вентиляторов. Поддержка жидкостного охлаждения с радиаторами до 360 мм делает корпус отличным выбором для энтузиастов и геймеров. ?Практичность Модель оснащена современными интерфейсами, включая 2 порта USB 3.0 и один USB-C Gen2 на фронтальной панели для быстрой передачи данных и подключения аксессуаров. Удобство обслуживания и апгрейда обеспечивают защелкивающиеся панели без винтов и магнитные пылевые фильтры сверху и снизу. Встроенный контроллер позволяет управлять подсветкой вентиляторов как с помощью материнской платы, так и отдельной кнопкой. ?Уникальность Корпус выделяется поддержкой материнских плат с обратным расположением разъемов (BTF), что помогает скрыть кабели и создать аккуратный внешний вид сборки. Использование закаленного стекла и современный модульный дизайн обеспечивают отличную эстетическую составляющую. Система скрытого кожуха для блока питания и продвинутая эргономика делают этот корпус привлекательным решением для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 370 руб.1093 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
-
В наличииЦена 4 540 руб. 5 940 руб.1135 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 730 руб.1183 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG380 3F (R-CG380-BKAGM3-G)