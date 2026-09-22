Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black
Корпус Gigabyte в формате Midi-Tower создан для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Благодаря прочной стальной конструкции с элементами пластика он выглядит строго и современно, а чёрный цвет делает его универсальным для любого интерьера. Два встроенных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение системы, что особенно важно для мощных сборок. Нижнее расположение блока питания помогает поддерживать оптимальный температурный баланс внутри корпуса, а продуманная организация пространства удобно размещает до трёх накопителей 2,5" и двух 3,5" — вы сможете легко расширять хранилище под свои задачи. Боковое окно позволяет любоваться вашей сборкой и придаёт конструкции стильный акцент. Поддерживаются форм-факторы mini-ITX и mATX, а максимальная высота процессорного кулера до 165 мм и длина видеокарты до 330 мм открывают широкие возможности для выбора компонентов. Пять слотов расширения подойдут для установки дополнительных плат, что особенно удобно для геймеров и энтузиастов.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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