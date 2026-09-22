Top.Mail.Ru
Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 1
Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 2
Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 1
  • Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 2
  • Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718500
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 450 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х28
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black

Корпус Gigabyte в формате Midi-Tower создан для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Благодаря прочной стальной конструкции с элементами пластика он выглядит строго и современно, а чёрный цвет делает его универсальным для любого интерьера. Два встроенных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение системы, что особенно важно для мощных сборок. Нижнее расположение блока питания помогает поддерживать оптимальный температурный баланс внутри корпуса, а продуманная организация пространства удобно размещает до трёх накопителей 2,5" и двух 3,5" — вы сможете легко расширять хранилище под свои задачи. Боковое окно позволяет любоваться вашей сборкой и придаёт конструкции стильный акцент. Поддерживаются форм-факторы mini-ITX и mATX, а максимальная высота процессорного кулера до 165 мм и длина видеокарты до 330 мм открывают широкие возможности для выбора компонентов. Пять слотов расширения подойдут для установки дополнительных плат, что особенно удобно для геймеров и энтузиастов.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 450 x 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь, пластик
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gigabyte в формате Midi-Tower создан для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Благодаря прочной стальной конструкции с элементами пластика он выглядит строго и современно, а чёрный цвет делает его универсальным для любого интерьера. Два встроенных вентилятора по 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение системы, что особенно важно для мощных сборок. Нижнее расположение блока питания помогает поддерживать оптимальный температурный баланс внутри корпуса, а продуманная организация пространства удобно размещает до трёх накопителей 2,5" и двух 3,5" — вы сможете легко расширять хранилище под свои задачи. Боковое окно позволяет любоваться вашей сборкой и придаёт конструкции стильный акцент. Поддерживаются форм-факторы mini-ITX и mATX, а максимальная высота процессорного кулера до 165 мм и длина видеокарты до 330 мм открывают широкие возможности для выбора компонентов. Пять слотов расширения подойдут для установки дополнительных плат, что особенно удобно для геймеров и энтузиастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Gigabyte C102G MidTower (GB-C102G) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...