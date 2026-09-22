Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE
**Корпус MSI MAG FORGE M100R WHITE Mini-Tower** Компактный корпус формата Mini-Tower с элегантным дизайном и продуманной конструкцией. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: MATX; * Порты USB: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0; * Вентиляторы: 4x120 мм ARGB Fan; * Контроллер подсветки: ARGB Control Board; * Окно: из закалённого стекла. Корпус выполнен в белом цвете и оснащён четырьмя вентиляторами с адресуемой RGB-подсветкой, которая создаёт яркие визуальные эффекты. Контроллер ARGB позволяет легко управлять подсветкой и настраивать её по своему вкусу. Окно из закалённого стекла обеспечивает отличный обзор на внутренние компоненты компьютера. Этот корпус станет отличным выбором для тех, кто ищет компактное и стильное решение для своего ПК.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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