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Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE

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Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718501
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Перед: 120/240 мм, Верх: 120/240 мм, Зад: 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х26
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE

**Корпус MSI MAG FORGE M100R WHITE Mini-Tower** Компактный корпус формата Mini-Tower с элегантным дизайном и продуманной конструкцией. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: MATX; * Порты USB: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0; * Вентиляторы: 4x120 мм ARGB Fan; * Контроллер подсветки: ARGB Control Board; * Окно: из закалённого стекла. Корпус выполнен в белом цвете и оснащён четырьмя вентиляторами с адресуемой RGB-подсветкой, которая создаёт яркие визуальные эффекты. Контроллер ARGB позволяет легко управлять подсветкой и настраивать её по своему вкусу. Окно из закалённого стекла обеспечивает отличный обзор на внутренние компоненты компьютера. Этот корпус станет отличным выбором для тех, кто ищет компактное и стильное решение для своего ПК.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Перед: 120/240 мм, Верх: 120/240 мм, Зад: 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус MSI MAG FORGE M100R WHITE Mini-Tower** Компактный корпус формата Mini-Tower с элегантным дизайном и продуманной конструкцией. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: MATX; * Порты USB: 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0; * Вентиляторы: 4x120 мм ARGB Fan; * Контроллер подсветки: ARGB Control Board; * Окно: из закалённого стекла. Корпус выполнен в белом цвете и оснащён четырьмя вентиляторами с адресуемой RGB-подсветкой, которая создаёт яркие визуальные эффекты. Контроллер ARGB позволяет легко управлять подсветкой и настраивать её по своему вкусу. Окно из закалённого стекла обеспечивает отличный обзор на внутренние компоненты компьютера. Этот корпус станет отличным выбором для тех, кто ищет компактное и стильное решение для своего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG FORGE M100R (306-7G20W24-HH9) WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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