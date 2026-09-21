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Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) купить с доставкой в Москве
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Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)

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Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 1
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 2
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 3
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 4
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 5
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 6
Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 1
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 2
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 3
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 4
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 5
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 6
  • Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714947
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 х 368 х 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х38
Вес, кг.
7.2

Описание товара Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)

Корпус PCcooler — это стильное и функциональное решение для вашего компьютера, выполненное в форм-факторе Midi-Tower. Он отличается современным дизайном с белым цветом корпуса и боковой панелью из закаленного стекла, что позволяет не только эффективно охлаждать все компоненты, но и любоваться внутренней компоновкой. Ключевыми особенностями PcCOOLER являются два встроенных вентилятора диаметром 120 мм, обеспечивающие отличное охлаждение. Допускается установка процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 400 мм, что позволяет использовать мощное оборудование внутри корпуса. Для установки дополнительных устройств предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма. Корпус также поддерживает установки блоков питания в нижней части, что способствует улучшению циркуляции воздуха и удобству кабельного менеджмента. С шестью слотами расширения и поддержкой материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, корпус предоставляет широкий выбор для апгрейда и адаптации системы под ваши нужды. Сделанный из прочных и надежных материалов – пластика, стали и стекла, корпус весит 6,7 кг. Он идеально подойдет для создания современного и эффектного компьютера с широкими возможностями индивидуальной настройки и улучшенного охлаждения. Корпус PCcooler станет отличной основой для высокопроизводительной системы, подходящей как для геймеров, так и для профессионалов.

Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
295 х 368 х 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PCcooler — это стильное и функциональное решение для вашего компьютера, выполненное в форм-факторе Midi-Tower. Он отличается современным дизайном с белым цветом корпуса и боковой панелью из закаленного стекла, что позволяет не только эффективно охлаждать все компоненты, но и любоваться внутренней компоновкой. Ключевыми особенностями PcCOOLER являются два встроенных вентилятора диаметром 120 мм, обеспечивающие отличное охлаждение. Допускается установка процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 400 мм, что позволяет использовать мощное оборудование внутри корпуса. Для установки дополнительных устройств предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма. Корпус также поддерживает установки блоков питания в нижней части, что способствует улучшению циркуляции воздуха и удобству кабельного менеджмента. С шестью слотами расширения и поддержкой материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, корпус предоставляет широкий выбор для апгрейда и адаптации системы под ваши нужды. Сделанный из прочных и надежных материалов – пластика, стали и стекла, корпус весит 6,7 кг. Он идеально подойдет для создания современного и эффектного компьютера с широкими возможностями индивидуальной настройки и улучшенного охлаждения. Корпус PCcooler станет отличной основой для высокопроизводительной системы, подходящей как для геймеров, так и для профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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