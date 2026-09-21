Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)
Корпус PCcooler — это стильное и функциональное решение для вашего компьютера, выполненное в форм-факторе Midi-Tower. Он отличается современным дизайном с белым цветом корпуса и боковой панелью из закаленного стекла, что позволяет не только эффективно охлаждать все компоненты, но и любоваться внутренней компоновкой. Ключевыми особенностями PcCOOLER являются два встроенных вентилятора диаметром 120 мм, обеспечивающие отличное охлаждение. Допускается установка процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 400 мм, что позволяет использовать мощное оборудование внутри корпуса. Для установки дополнительных устройств предусмотрены два внутренних отсека для накопителей 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма. Корпус также поддерживает установки блоков питания в нижней части, что способствует улучшению циркуляции воздуха и удобству кабельного менеджмента. С шестью слотами расширения и поддержкой материнских плат форматов mini-ITX, ATX и mATX, корпус предоставляет широкий выбор для апгрейда и адаптации системы под ваши нужды. Сделанный из прочных и надежных материалов – пластика, стали и стекла, корпус весит 6,7 кг. Он идеально подойдет для создания современного и эффектного компьютера с широкими возможностями индивидуальной настройки и улучшенного охлаждения. Корпус PCcooler станет отличной основой для высокопроизводительной системы, подходящей как для геймеров, так и для профессионалов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
-
В наличииЦена 4 550 руб. 5 940 руб.1138 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус PcCooler C3 T500 белый (C3-T500WHD0-GL)