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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) купить с доставкой в Москве
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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)

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Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 1
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 2
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 3
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 4
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 5
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 6
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 7
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 8
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 9
Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 1
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 2
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 3
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 4
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 5
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 6
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 7
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 8
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 9
  • Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675174
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 400 х 415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, наушники/микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)

Корпус Lian-Li – это высококачественный и стильный выбор для создания вашего следующего компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет современный облик системы. Изготовленный из прочной и надежной стали, корпус обещает долгий срок службы и надежную защиту ваших компонентов. Этот Midi-Tower формат идеально подходит для сборки производительной машины, предоставляя при этом оптимальные размеры для удобства размещения на рабочем месте. Корпус предлагает 4 слота расширения, что открывает возможности для установки дополнительных карт и устройств, расширяя функциональность вашего компьютера. Одной из особенностей корпуса является наличие ARGB-подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК. Управляемая подсветка позволяет вам настроить внешний вид системы по вашему вкусу, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю. Внутри корпуса уже установлены два вентилятора размером 120 мм, обеспечивающих отличный воздушный поток для эффективного охлаждения всех компонентов. Это позволяет снизить тепловую нагрузку и поддерживать стабильную работу системы даже под серьезными нагрузками. Корпус Lian-Li – это прекрасное сочетание функциональности, стиля и надежности, делающее его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качественное решение для своих компьютерных нужд.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 400 х 415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм - на верхней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2xUSB 3.0, наушники/микрофон
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian-Li – это высококачественный и стильный выбор для создания вашего следующего компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет современный облик системы. Изготовленный из прочной и надежной стали, корпус обещает долгий срок службы и надежную защиту ваших компонентов. Этот Midi-Tower формат идеально подходит для сборки производительной машины, предоставляя при этом оптимальные размеры для удобства размещения на рабочем месте. Корпус предлагает 4 слота расширения, что открывает возможности для установки дополнительных карт и устройств, расширяя функциональность вашего компьютера. Одной из особенностей корпуса является наличие ARGB-подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК. Управляемая подсветка позволяет вам настроить внешний вид системы по вашему вкусу, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю. Внутри корпуса уже установлены два вентилятора размером 120 мм, обеспечивающих отличный воздушный поток для эффективного охлаждения всех компонентов. Это позволяет снизить тепловую нагрузку и поддерживать стабильную работу системы даже под серьезными нагрузками. Корпус Lian-Li – это прекрасное сочетание функциональности, стиля и надежности, делающее его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качественное решение для своих компьютерных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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