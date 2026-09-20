Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)
Корпус Lian-Li – это высококачественный и стильный выбор для создания вашего следующего компьютера. Выполненный в элегантном черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подчеркнет современный облик системы. Изготовленный из прочной и надежной стали, корпус обещает долгий срок службы и надежную защиту ваших компонентов. Этот Midi-Tower формат идеально подходит для сборки производительной машины, предоставляя при этом оптимальные размеры для удобства размещения на рабочем месте. Корпус предлагает 4 слота расширения, что открывает возможности для установки дополнительных карт и устройств, расширяя функциональность вашего компьютера. Одной из особенностей корпуса является наличие ARGB-подсветки, которая добавит уникальности вашему ПК. Управляемая подсветка позволяет вам настроить внешний вид системы по вашему вкусу, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю. Внутри корпуса уже установлены два вентилятора размером 120 мм, обеспечивающих отличный воздушный поток для эффективного охлаждения всех компонентов. Это позволяет снизить тепловую нагрузку и поддерживать стабильную работу системы даже под серьезными нагрузками. Корпус Lian-Li – это прекрасное сочетание функциональности, стиля и надежности, делающее его идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, ищущих качественное решение для своих компьютерных нужд.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитКорпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 55 V4 черный (R-MATREXX55-BKADA4-G-4)
-
В наличииЦена 5 770 руб.1443 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 310 руб.1578 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
-
В наличииЦена 7 140 руб.1785 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Lian-Li Lancool 205M Mesh черный (G99.OE744MX.10)