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Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809)

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Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 5
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 6
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 7
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 8
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 9
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 10
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 11
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 12
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 13
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 14
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 15
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 16
Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 5
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 6
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 7
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 8
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 9
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 10
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 11
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 12
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 13
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 14
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 15
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 16
  • Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635357
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x499x421
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х48х27
Вес, кг.
6.6

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809)

Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] имеет футуристичный дизайн, главной особенностью которого является эффектный внешний вид лицевой панели. 2 фронтальных вентилятора украшены многоцветной подсветкой. Присутствие перфорации увеличивает эффективность отвода тепла. Боковое окно позволяет визуально контролировать работу некоторых компонентов системы. Корпус базируется на крупных ножках необычной формы, приподнимающих и без того крупное устройство. Высота модели составляет впечатляющие 564 мм. Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на сборку высокопроизводительного компьютера, в том числе – игрового. Возможно использование видеокарт с длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 160 мм. Блок питания (его длина не должна превышать 200 мм) в комплект не входит. Фактически вы сможете выбрать почти любой источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки устройства включены документация, контроллер ARGB и набор крепежа. Цвет корпуса – черный.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE 100R (306-7G03R21-809)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x499x421
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] имеет футуристичный дизайн, главной особенностью которого является эффектный внешний вид лицевой панели. 2 фронтальных вентилятора украшены многоцветной подсветкой. Присутствие перфорации увеличивает эффективность отвода тепла. Боковое окно позволяет визуально контролировать работу некоторых компонентов системы. Корпус базируется на крупных ножках необычной формы, приподнимающих и без того крупное устройство. Высота модели составляет впечатляющие 564 мм. Корпус MSI MAG FORGE 100R [306-7G03R21-809] совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель рассчитана на сборку высокопроизводительного компьютера, в том числе – игрового. Возможно использование видеокарт с длиной до 330 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 160 мм. Блок питания (его длина не должна превышать 200 мм) в комплект не входит. Фактически вы сможете выбрать почти любой источник питания форм-фактора ATX. В комплект поставки устройства включены документация, контроллер ARGB и набор крепежа. Цвет корпуса – черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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