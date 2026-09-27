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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596527
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Описание товара Корпус Thermaltake Core P6 TG белый (CA-1V2-00M6WN-00)
Соответствующий типоразмеру Mid-Tower корпус Thermaltake Core P6 TG Snow отличается эффектным дизайном, выполненным в белом цвете. Модель имеет трансформируемую конструкцию. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Боковая панель также изготовлена из стекла. Прозрачность корпуса позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других устройств. Устройство наверняка придется по душе любителям использовать при сборке ПК комплектующие с подсветкой. Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow рассчитан на сборку производительного компьютера, в том числе игрового. Поддерживаемые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать невероятных 458 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 180 мм. Блок питания не входит в комплектацию корпуса. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 200 мм. Важная особенность корпуса – совместимость с креплениями VESA. Эти приспособления используются при настенном монтаже.
Соответствующий типоразмеру Mid-Tower корпус Thermaltake Core P6 TG Snow отличается эффектным дизайном, выполненным в белом цвете. Модель имеет трансформируемую конструкцию. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Боковая панель также изготовлена из стекла. Прозрачность корпуса позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других устройств. Устройство наверняка придется по душе любителям использовать при сборке ПК комплектующие с подсветкой. Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow рассчитан на сборку производительного компьютера, в том числе игрового. Поддерживаемые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать невероятных 458 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 180 мм. Блок питания не входит в комплектацию корпуса. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 200 мм. Важная особенность корпуса – совместимость с креплениями VESA. Эти приспособления используются при настенном монтаже.
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