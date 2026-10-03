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Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW)

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Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 2
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 3
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 4
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 5
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 6
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 7
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 8
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 9
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 10
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 11
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 12
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 13
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 14
Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 2
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 3
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 4
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 5
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 6
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 7
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 8
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 9
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 10
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 11
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 12
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 13
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 14
  • Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636022
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x492x441
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х29
Вес, кг.
8.5

Описание товара Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW)

Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.

Отзывы о товаре Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x492x441
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
9
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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