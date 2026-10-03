Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG DEFENDER WHITE (DEFENDER-WHCWW)
Корпус ADATA XPG DEFENDER отличается стильным дизайном и функциональными возможностями, предназначенными для геймеров и энтузиастов. Он оснащен стеклянной панелью на боковой стенке, которая позволяет показать внутренние компоненты компьютера. Корпус имеет просторное внутреннее пространство для размещения большого количества компонентов. Он поддерживает установку материнских плат формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX. Корпус оснащен системой охлаждения, которая включает 3 вентилятора диаметром 12 см. ADATA XPG DEFENDER обеспечивает простую и удобную сборку компьютера. Он имеет множество разъемов, которые позволяют легко подключать и перемещать компоненты, а также крепежные элементы для надежной фиксации. Корпус имеет множество дополнительных функций, таких как система кабельного управления, отсеки для хранения жестких дисков и SSD, а также передняя панель с портами USB и аудио.
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