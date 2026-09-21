Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714860
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на нижней панели: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6
Описание товара Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый
В корпусе DEEPCOOL CG530 WH используется широкий каркас с двухкамерной конструкцией для оптимизированного охлаждения комплектующих. В сборке можно задействовать материнскую плату с задним расположением разъемов для более чистого и аккуратного внутреннего пространства. В устройство можно установить мощные игровые компоненты: блок питания длиной до 210 мм, видеокарту длиной до 410 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКорпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1004-TFX230B-85
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитКорпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитКорпус Zalman I4 black
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на нижней панели: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
В корпусе DEEPCOOL CG530 WH используется широкий каркас с двухкамерной конструкцией для оптимизированного охлаждения комплектующих. В сборке можно задействовать материнскую плату с задним расположением разъемов для более чистого и аккуратного внутреннего пространства. В устройство можно установить мощные игровые компоненты: блок питания длиной до 210 мм, видеокарту длиной до 410 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый