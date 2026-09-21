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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый

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Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 1
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 2
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 3
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 4
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 5
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 6
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 7
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 8
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 9
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 10
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 11
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 12
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 13
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 14
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 15
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 16
Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 1
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 2
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 3
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 4
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 5
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 6
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 7
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 8
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 9
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 10
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 11
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 12
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 13
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 14
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 15
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 16
  • Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714860
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на нижней панели: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый

В корпусе DEEPCOOL CG530 WH используется широкий каркас с двухкамерной конструкцией для оптимизированного охлаждения комплектующих. В сборке можно задействовать материнскую плату с задним расположением разъемов для более чистого и аккуратного внутреннего пространства. В устройство можно установить мощные игровые компоненты: блок питания длиной до 210 мм, видеокарту длиной до 410 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG530 (R-CG530-WHNDA0-G-1) белый




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
на боковой панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на верхней панели: 3x120 мм или 2x140 мм, на нижней панели: 3x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
В корпусе DEEPCOOL CG530 WH используется широкий каркас с двухкамерной конструкцией для оптимизированного охлаждения комплектующих. В сборке можно задействовать материнскую плату с задним расположением разъемов для более чистого и аккуратного внутреннего пространства. В устройство можно установить мощные игровые компоненты: блок питания длиной до 210 мм, видеокарту длиной до 410 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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