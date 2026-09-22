Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Iota C50 WH Curve ARGB Digital
Корпус Ocypus — элегантное и функциональное решение для сборки современного компьютера. С весом в 6,6 кг, он сочетает в себе прочность и лёгкость благодаря использованию пластика, стали и закаленного стекла в своей конструкции. Корпус выполнен в стильном белом цвете, который прекрасно вписывается в любой интерьер. Для обеспечения оптимального охлаждения в корпусе установлено три встроенных вентилятора размером 120 мм, а наличие современной ARGB-подсветки позволяет персонализировать внешний вид системы посредством динамичных световых эффектов. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 160 мм, что подходит для большинства современных решений охлаждения. Ocypus совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, являясь идеальным выбором для компактных мощных сборок. Максимальная длина видеокарты может достигать 445 мм, предоставляя широкие возможности для установки мощных видеокарт. На боковой стенке корпуса имеется окно, что позволяет любоваться внутренними компонентами и их подсветкой. Компактный типоразмер Mini-Tower делает этот корпус универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между размером и производительностью. Внутри предусмотрено три отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жёстких дисков, что обеспечивает достаточный объём для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется разнообразием подключаемых устройств через внешние порты. Корпус от бренда Ocypus — это не просто "коробка" для комплектующих, а стильное и функциональное решение для создания вашего уникального ПК.
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