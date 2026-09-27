Top.Mail.Ru
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 1
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 2
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 3
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 4
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 5
Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 1
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 2
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 3
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 4
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 5
  • Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x335x356
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
205
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм, тыловых 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х18
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273)

Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] с черным оформлением соответствует типоразмеру Slim и применяется для сборки настольного системного блока компактных габаритов. При мощности 300 Вт на выходе его предустановленный блок питания может обеспечить постоянным током все модули домашней или офисной сборки. Модель допускает монтаж воздушного кулера для процессора до 70 мм высотой и платы расширения (например, дискретной видеокарты) длиной до 205 мм. Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] располагает окнами для 92-миллиметровых кулеров в передней и задней панелях. Он поставляется с одним установленным оконным кулером. Фронтальная панель корпуса получает клавишу включения/отключения и разъемы для аудио 3.5 мм jack x2, порты для периферии USB 2.0 Type-A x2 и USB 3.2 Gen1 Type-A x2.

Отзывы о товаре Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 92 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
100x335x356
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
205
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 мм, тыловых 1 x 92 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] с черным оформлением соответствует типоразмеру Slim и применяется для сборки настольного системного блока компактных габаритов. При мощности 300 Вт на выходе его предустановленный блок питания может обеспечить постоянным током все модули домашней или офисной сборки. Модель допускает монтаж воздушного кулера для процессора до 70 мм высотой и платы расширения (например, дискретной видеокарты) длиной до 205 мм. Корпус InWin EL510BK PM-300ATX [6141273] располагает окнами для 92-миллиметровых кулеров в передней и задней панелях. Он поставляется с одним установленным оконным кулером. Фронтальная панель корпуса получает клавишу включения/отключения и разъемы для аудио 3.5 мм jack x2, порты для периферии USB 2.0 Type-A x2 и USB 3.2 Gen1 Type-A x2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman Slim Case EL510 Black PM-300ATX (6141273) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...