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Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) купить с доставкой в Москве
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Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020)

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Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 1
Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 2
Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 3
Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 4
Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 1
  • Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 2
  • Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 3
  • Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 4
  • Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635226
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
198x361x398
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х23
Вес, кг.
4.4

Описание товара Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020)

Элегантный дизайн с применением полированного алюминия, глянцевых поверхностей и сеток. Модернизированная схема охлаждения позволяет установить передний и задний 120-мм вентиляторы или радиаторы. Практически неограниченные возможности размещения компонентов, корпус поддерживает графические карты длиной до 320 мм и кулеры высотой до 165 мм. Тщательно продуманное внутреннее пространство открывает широкие возможности для размещения накопителей (5.25 / 3.5 / 2.5), а также имеются два порта USB 3.0.

Отзывы о товаре Корпус Silverstone SST-PS16B Precision, black (G410PS16B000020)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
198x361x398
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный дизайн с применением полированного алюминия, глянцевых поверхностей и сеток. Модернизированная схема охлаждения позволяет установить передний и задний 120-мм вентиляторы или радиаторы. Практически неограниченные возможности размещения компонентов, корпус поддерживает графические карты длиной до 320 мм и кулеры высотой до 165 мм. Тщательно продуманное внутреннее пространство открывает широкие возможности для размещения накопителей (5.25 / 3.5 / 2.5), а также имеются два порта USB 3.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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