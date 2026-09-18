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Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black

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Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 1
Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 2
Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 3
Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 1
  • Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 2
  • Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 3
  • Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300941
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
50х42х27
Вес, кг.
4.7

Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black

Корпус CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 черного цвета относится к числу моделей типоразмера Mini-Tower и вмещает мат. плату Micro-ATX или Mini-ITX, на основе которой вы сможете укомплектовать малогабаритный системный блок для работы, домашнего использования. Модель без предустановленного БП оснащается окном из оргстекла, смонтированным в боковой панели. Корпусные вентиляторы в ней представлены одним 120-миллиметровым кулером. Для охлаждения наиболее теплонагруженных компонентов вы сможете установить внутри СВО. Компактный корпус системного блока CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 имеет модульную конструкцию: например, панель с кнопкой включения, USB-разъемами и акустическими интерфейсами может быть размещена в наиболее удобном для вас месте. В изделии предусмотрен пылевой фильтр, благодаря которому во внутренних отсеках не накапливается пыль.

Отзывы о товаре Корпус Cooler Master MasterBox Q300L (MCB-Q300L-KANN-S00) Black




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 черного цвета относится к числу моделей типоразмера Mini-Tower и вмещает мат. плату Micro-ATX или Mini-ITX, на основе которой вы сможете укомплектовать малогабаритный системный блок для работы, домашнего использования. Модель без предустановленного БП оснащается окном из оргстекла, смонтированным в боковой панели. Корпусные вентиляторы в ней представлены одним 120-миллиметровым кулером. Для охлаждения наиболее теплонагруженных компонентов вы сможете установить внутри СВО. Компактный корпус системного блока CoolerMaster MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00 имеет модульную конструкцию: например, панель с кнопкой включения, USB-разъемами и акустическими интерфейсами может быть размещена в наиболее удобном для вас месте. В изделии предусмотрен пылевой фильтр, благодаря которому во внутренних отсеках не накапливается пыль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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