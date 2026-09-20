Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус DeepCool CC560 V2 белый без БП (R-CC560-WHGAA4-G-2)
Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] белого цвета с полноразмерным боковым окном из закаленного стекла подходит для создания мощной игровой системы или производительного универсального компьютера для дома или офиса. 4 вентилятора типоразмера 120 мм с голубой подсветкой гарантируют высокую эффективность охлаждения внутреннего пространства системного блока. Изолированный отсек блока питания снижает тепловую нагрузку и упрощает размещение кабелей. Кожух БП рассчитан на установку дополнительных вентиляторов для охлаждения видеокарты. Корпус DEEPCOOL CC560 WH V2 [R-CC560-WHGAA4-G-2] с размерами 432x215x483 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая длина видеоадаптера 370 мм пригодится любителям ресурсоемких игр. Высота кулера процессора ограничена 165 мм. Корпус поставляется без источника питания. Модель совместима с БП форм-фактора ATX с длиной не более 170 мм. Предусмотрена возможность установки системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм.
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