Корпус Montech XR черный (XR BL)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech XR черный (XR BL)
Корпус MONTECH - это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового ПК или производительного рабочего компьютера. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства конфигураций. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является встроенная система вентиляции, включающая три вентилятора размером 120 мм. Это обеспечивает эффективное охлаждение всех компонентов и поддержание оптимальной рабочей температуры даже при высоких нагрузках. В корпусе также предусмотрено место для установки процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет использовать высокопроизводительные комплектующие. Дизайн корпуса привлекает внимание сочетанием материалов: пластик, металл и закаленное стекло. Последнее используется для изготовления бокового окна, которое не только придает корпусу стильный вид, но и позволяет с гордостью демонстрировать внутрь. Дополнительное визуальное оформление обеспечивает систему адресной RGB-подсветки, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю игры. Корпус также предлагает приличное количество мест для хранения данных: два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств. Для расширения возможностей системы предусмотрено семь слотов расширения. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует более рациональному распределению веса и улучшению воздушного потока. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что делает его универсальным и сочетаемым с любыми стилями интерьера. MONTECH - это бренд, который славится высоким качеством и продуманностью своих продуктов, и данный корпус не является исключением.
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