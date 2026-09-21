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Корпус Montech XR черный (XR BL) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech XR черный (XR BL)

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Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 1
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 2
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 3
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 4
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 5
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 6
Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 1
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 2
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 3
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 4
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 5
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 6
  • Корпус Montech XR черный (XR BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714944
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х27
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech XR черный (XR BL)

Корпус MONTECH - это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового ПК или производительного рабочего компьютера. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства конфигураций. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является встроенная система вентиляции, включающая три вентилятора размером 120 мм. Это обеспечивает эффективное охлаждение всех компонентов и поддержание оптимальной рабочей температуры даже при высоких нагрузках. В корпусе также предусмотрено место для установки процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет использовать высокопроизводительные комплектующие. Дизайн корпуса привлекает внимание сочетанием материалов: пластик, металл и закаленное стекло. Последнее используется для изготовления бокового окна, которое не только придает корпусу стильный вид, но и позволяет с гордостью демонстрировать внутрь. Дополнительное визуальное оформление обеспечивает систему адресной RGB-подсветки, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю игры. Корпус также предлагает приличное количество мест для хранения данных: два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств. Для расширения возможностей системы предусмотрено семь слотов расширения. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует более рациональному распределению веса и улучшению воздушного потока. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что делает его универсальным и сочетаемым с любыми стилями интерьера. MONTECH - это бренд, который славится высоким качеством и продуманностью своих продуктов, и данный корпус не является исключением.

Отзывы о товаре Корпус Montech XR черный (XR BL)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MONTECH - это стильное и функциональное решение для сборки мощного игрового ПК или производительного рабочего компьютера. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус поддерживает материнские платы формата ATX, что делает его универсальным выбором для большинства конфигураций. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является встроенная система вентиляции, включающая три вентилятора размером 120 мм. Это обеспечивает эффективное охлаждение всех компонентов и поддержание оптимальной рабочей температуры даже при высоких нагрузках. В корпусе также предусмотрено место для установки процессорного кулера высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 420 мм, что позволяет использовать высокопроизводительные комплектующие. Дизайн корпуса привлекает внимание сочетанием материалов: пластик, металл и закаленное стекло. Последнее используется для изготовления бокового окна, которое не только придает корпусу стильный вид, но и позволяет с гордостью демонстрировать внутрь. Дополнительное визуальное оформление обеспечивает систему адресной RGB-подсветки, создавая атмосферу, соответствующую вашему настроению или стилю игры. Корпус также предлагает приличное количество мест для хранения данных: два внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два для 3,5-дюймовых устройств. Для расширения возможностей системы предусмотрено семь слотов расширения. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует более рациональному распределению веса и улучшению воздушного потока. Корпус выполнен в классическом черном цвете, что делает его универсальным и сочетаемым с любыми стилями интерьера. MONTECH - это бренд, который славится высоким качеством и продуманностью своих продуктов, и данный корпус не является исключением.
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Отзывы


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