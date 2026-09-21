Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL)
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Характеристики
Описание товара Корпус PcCooler C3D510 ARGB черный (C3D510-BKP3-GL)
Корпус PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] с черным цветовым оформлением позиционируется как решение для сборки игрового системного блока. Модуль с обширным прозрачным окном из закаленного стекла рассчитана на установку материнской платы в вертикальном положении. Корпус поддерживает подключение видеокарты или других плат расширения длиной до 390 мм. Максимально возможная высота кулера для ЦПУ – 170 мм. Во фронтальную панель корпуса для геймерского ПК PCCooler C3D510 BK ARGB [C3D510-BKP3-GL] интегрированы 3 вентилятора с размерами каркасов 120x120 мм. Интегрированной в кулеры ARGB-подсветкой можно управлять с помощью встроенного контроллера с переключателем на корпусе. В модели установлен пылевой фильтр, благодаря которому во внутреннем объеме не накапливается затянутая вентиляторами пыль.
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