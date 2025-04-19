Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП
Благодаря типоразмеру Midi-Tower в стальной корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 можно установить материнскую плату типа Standart-ATX и при этом еще останется место для остальных комплектующих. С подключением сторонних устройств также не возникнет проблем, так как на фронтальной стороне предусмотрено два разъема USB 2.0 и один USB 3.0. В плане дизайна корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 смотрится весьма достойно. Темная сталь отлично сочетается со стеклянной боковой панелью. В корпус можно установить до 4 вентиляторов (3 на фронтальной части и 1 на задней) диаметром 120 мм, в итоге получится хорошая система охлаждения, которая будет прекрасно справляться с отводом горячего воздуха.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус вертушки довольно тихие
Достоинства:
Комментарий:
Качественный Вентиляторы в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Беру для сборок не первый раз. Отличное качество. Крепкий металл. Просторный внутри.
Достоинства:
Комментарий:
прочный,малогабаритный, аккуратно смотрится. хорошо упакован. к покупке советуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус сразу с вентиляторами и закалённым стеклом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Выглядит красиво. Кулеры решили дополнительные не ставить, 2-х в нашем случае хватает. Доставили быстро, даже раньше срока. Сын очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Не дорогой, красивый корпус. 2 вентилятора 120мм установлены спереди.
Отзывы о товаре Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус вертушки довольно тихие
Достоинства:
Комментарий:
Качественный Вентиляторы в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Беру для сборок не первый раз. Отличное качество. Крепкий металл. Просторный внутри.
Достоинства:
Комментарий:
прочный,малогабаритный, аккуратно смотрится. хорошо упакован. к покупке советуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус сразу с вентиляторами и закалённым стеклом.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус. Выглядит красиво. Кулеры решили дополнительные не ставить, 2-х в нашем случае хватает. Доставили быстро, даже раньше срока. Сын очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Не дорогой, красивый корпус. 2 вентилятора 120мм установлены спереди.