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Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП

7 Отзывы
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Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 1
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 2
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 3
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 4
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 5
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 6
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 7
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 8
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 9
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 10
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 11
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 12
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 13
Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
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  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 2
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 3
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 4
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 5
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 6
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 7
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 8
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 9
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 10
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 11
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 12
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 13
  • Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 353901
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Характеристики

Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
203 x 440 x 411 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней, 1x120 мм - на задней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП

Благодаря типоразмеру Midi-Tower в стальной корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 можно установить материнскую плату типа Standart-ATX и при этом еще останется место для остальных комплектующих. С подключением сторонних устройств также не возникнет проблем, так как на фронтальной стороне предусмотрено два разъема USB 2.0 и один USB 3.0. В плане дизайна корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 смотрится весьма достойно. Темная сталь отлично сочетается со стеклянной боковой панелью. В корпус можно установить до 4 вентиляторов (3 на фронтальной части и 1 на задней) диаметром 120 мм, в итоге получится хорошая система охлаждения, которая будет прекрасно справляться с отводом горячего воздуха.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Паша Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус вертушки довольно тихие
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Алексей Портал

Достоинства:


Комментарий:
Качественный Вентиляторы в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру для сборок не первый раз. Отличное качество. Крепкий металл. Просторный внутри.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
прочный,малогабаритный, аккуратно смотрится. хорошо упакован. к покупке советуем
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус сразу с вентиляторами и закалённым стеклом.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Выглядит красиво. Кулеры решили дополнительные не ставить, 2-х в нашем случае хватает. Доставили быстро, даже раньше срока. Сын очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Andy Е.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогой, красивый корпус. 2 вентилятора 120мм установлены спереди.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AEROCOOL
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
203 x 440 x 411 мм
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм - на передней, 1x120 мм - на задней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря типоразмеру Midi-Tower в стальной корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 можно установить материнскую плату типа Standart-ATX и при этом еще останется место для остальных комплектующих. С подключением сторонних устройств также не возникнет проблем, так как на фронтальной стороне предусмотрено два разъема USB 2.0 и один USB 3.0. В плане дизайна корпус ATX AEROCOOL Glider Cosmo-G-BK-v1 смотрится весьма достойно. Темная сталь отлично сочетается со стеклянной боковой панелью. В корпус можно установить до 4 вентиляторов (3 на фронтальной части и 1 на задней) диаметром 120 мм, в итоге получится хорошая система охлаждения, которая будет прекрасно справляться с отводом горячего воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Паша Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус вертушки довольно тихие
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Алексей Портал

Достоинства:


Комментарий:
Качественный Вентиляторы в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру для сборок не первый раз. Отличное качество. Крепкий металл. Просторный внутри.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
прочный,малогабаритный, аккуратно смотрится. хорошо упакован. к покупке советуем
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус сразу с вентиляторами и закалённым стеклом.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Выглядит красиво. Кулеры решили дополнительные не ставить, 2-х в нашем случае хватает. Доставили быстро, даже раньше срока. Сын очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Andy Е.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогой, красивый корпус. 2 вентилятора 120мм установлены спереди.


Корпус FORMULA Glider Cosmo-G-BK-v1 без БП - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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