Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2)
Компьютерный корпус Deepcool CC560 Limited V2 без БП Улучшенный корпус воздушного потока Корпус CC560 Limited V2 хорошо проветривается по всей площади, оснащен передней панелью с вентиляцией, опорой для вентиляторов на кожухе блока питания и большой сетчатой верхней панелью для обеспечения циркуляции свежего воздуха. Собран и готов Эта безвентиляторная модель — отличный вариант для энтузиастов, желающих использовать свои любимые вентиляторы, и прекрасная отправная точка для сборки любой системы. Широкая поддержка охлаждения Достаточно места для поддержки высокопроизводительных жидкостных охладителей AIO, с местом для 360-мм радиатора спереди или 240-мм сверху. Поддержка вентиляторов охлаждения до 8x120-мм или 5x140-мм вентиляторов. Кожух блока питания теперь может поддерживать два 120-мм вентилятора, обеспечивая дополнительный глоток свежего воздуха для вашего энергоемкого графического процессора! Совместимость Благодаря возможности поддержки материнских плат вплоть до E-ATX, процессорных кулеров высотой 165 мм, графических процессоров высотой 370 мм и блоков питания высотой 170 мм корпус CC560 Limited V2 может быть оснащен широким спектром высококлассных компонентов. Удобный и усиленный Корпус и боковая стеклянная панель были модернизированы и усилены для дополнительной прочности, а магнитный верхний пылевой фильтр делает очистку легкой. 20-миллиметровое пространство для укладки кабелей за лотком материнской платы обеспечивает достаточно места для размещения всех ваших проводов.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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