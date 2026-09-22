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Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2)

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Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 1
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 2
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 3
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 4
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 5
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 6
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 7
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 8
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 9
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 10
Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 1
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 2
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 3
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 4
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 5
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 6
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 7
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 8
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 9
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 10
  • Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722912
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
432x215x483 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.2: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х28
Вес, кг.
1.5

Описание товара Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2)

Компьютерный корпус Deepcool CC560 Limited V2 без БП Улучшенный корпус воздушного потока Корпус CC560 Limited V2 хорошо проветривается по всей площади, оснащен передней панелью с вентиляцией, опорой для вентиляторов на кожухе блока питания и большой сетчатой верхней панелью для обеспечения циркуляции свежего воздуха. Собран и готов Эта безвентиляторная модель — отличный вариант для энтузиастов, желающих использовать свои любимые вентиляторы, и прекрасная отправная точка для сборки любой системы. Широкая поддержка охлаждения Достаточно места для поддержки высокопроизводительных жидкостных охладителей AIO, с местом для 360-мм радиатора спереди или 240-мм сверху. Поддержка вентиляторов охлаждения до 8x120-мм или 5x140-мм вентиляторов. Кожух блока питания теперь может поддерживать два 120-мм вентилятора, обеспечивая дополнительный глоток свежего воздуха для вашего энергоемкого графического процессора! Совместимость Благодаря возможности поддержки материнских плат вплоть до E-ATX, процессорных кулеров высотой 165 мм, графических процессоров высотой 370 мм и блоков питания высотой 170 мм корпус CC560 Limited V2 может быть оснащен широким спектром высококлассных компонентов. Удобный и усиленный Корпус и боковая стеклянная панель были модернизированы и усилены для дополнительной прочности, а магнитный верхний пылевой фильтр делает очистку легкой. 20-миллиметровое пространство для укладки кабелей за лотком материнской платы обеспечивает достаточно места для размещения всех ваших проводов.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CC560 V2 Limited (R-CC560-BKNAA0-G-2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
432x215x483 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x140 мм - на передней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.2: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус Deepcool CC560 Limited V2 без БП Улучшенный корпус воздушного потока Корпус CC560 Limited V2 хорошо проветривается по всей площади, оснащен передней панелью с вентиляцией, опорой для вентиляторов на кожухе блока питания и большой сетчатой верхней панелью для обеспечения циркуляции свежего воздуха. Собран и готов Эта безвентиляторная модель — отличный вариант для энтузиастов, желающих использовать свои любимые вентиляторы, и прекрасная отправная точка для сборки любой системы. Широкая поддержка охлаждения Достаточно места для поддержки высокопроизводительных жидкостных охладителей AIO, с местом для 360-мм радиатора спереди или 240-мм сверху. Поддержка вентиляторов охлаждения до 8x120-мм или 5x140-мм вентиляторов. Кожух блока питания теперь может поддерживать два 120-мм вентилятора, обеспечивая дополнительный глоток свежего воздуха для вашего энергоемкого графического процессора! Совместимость Благодаря возможности поддержки материнских плат вплоть до E-ATX, процессорных кулеров высотой 165 мм, графических процессоров высотой 370 мм и блоков питания высотой 170 мм корпус CC560 Limited V2 может быть оснащен широким спектром высококлассных компонентов. Удобный и усиленный Корпус и боковая стеклянная панель были модернизированы и усилены для дополнительной прочности, а магнитный верхний пылевой фильтр делает очистку легкой. 20-миллиметровое пространство для укладки кабелей за лотком материнской платы обеспечивает достаточно места для размещения всех ваших проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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