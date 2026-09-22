Корпус Zalman T4 PLUS WHITE
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman T4 PLUS WHITE
Корпус Zalman — это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет отличным дополнением к любому интерьеру. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает ему надежность и долговечность. Вес корпуса составляет 3,9 кг, благодаря чему он достаточно легкий и удобный для переноски. Zalman поддерживает установки максимум 4 слотов расширения. В корпусе предусмотрены 2 внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 2 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что позволяет организовать достаточно емкое хранилище данных. Для эффективного охлаждения системы в корпусе установлены три вентилятора: два вентилятора размером 120 мм и один 140 мм. Это обеспечивает оптимальную вентиляцию и предотвращение перегрева компонентов. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая этим корпусом, составляет 157 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных комплектующих. Боковая панель корпуса оснащена стеклянным окном, которое позволяет вам любоваться внутренними компонентами компьютера. Подсветка ARGB добавляет стильности и позволяет настраивать освещение под свое настроение или общий стиль сборки. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует улучшению распределения тепла внутри. Типоразмер Mini-Tower делает этот корпус отличным выбором для тех, кто ищет компактное, но производительное решение для сборки ПК. Корпус Zalman — это идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности, подходящее как для опытных пользователей, так и для новичков в сборке компьютеров.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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