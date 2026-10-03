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Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R) купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R)

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Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636021
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x368x353
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
5.8

Описание товара Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R)

Корпус Foxline FL-702 представляет собой компактный MiniTower формата mATX, выполненный в черном цвете. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 500 Вт и предлагает разнообразные отсеки для накопителей, включая один 5.25 и один 3.5 внешний, а также два 3.5 внутренних. На передней панели расположены два порта USB 2.0 Type-A и аудиоразъемы HDA. Корпус поставляется без предустановленного вентилятора, но комплектуется кабелем питания длиной 1.2 метра с европейской вилкой. Модель имеет маркировку FL-702-FZ500R и обеспечивает достаточно места для сборки компактной системы.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x368x353
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FL-702 представляет собой компактный MiniTower формата mATX, выполненный в черном цвете. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 500 Вт и предлагает разнообразные отсеки для накопителей, включая один 5.25 и один 3.5 внешний, а также два 3.5 внутренних. На передней панели расположены два порта USB 2.0 Type-A и аудиоразъемы HDA. Корпус поставляется без предустановленного вентилятора, но комплектуется кабелем питания длиной 1.2 метра с европейской вилкой. Модель имеет маркировку FL-702-FZ500R и обеспечивает достаточно места для сборки компактной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline FL-702 500W black (FL-702-FZ500R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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