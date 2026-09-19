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Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32 купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32

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Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32 - фото 1
Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32 - фото 1
  • Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466940
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x372x353
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32

Корпус Foxline FL-733R соответствует типоразмеру Mini-Tower. Перед вами – компактная модель, которая наилучшим образом подходит для сборки рабочей станции универсального класса. Особенностью корпуса является наличие предустановленного блока питания, мощность которого составляет 450 Вт. Источник питания обеспечит функционирование любых типовых компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-733R-FZ450R-U32




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170x372x353
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FL-733R соответствует типоразмеру Mini-Tower. Перед вами – компактная модель, которая наилучшим образом подходит для сборки рабочей станции универсального класса. Особенностью корпуса является наличие предустановленного блока питания, мощность которого составляет 450 Вт. Источник питания обеспечит функционирование любых типовых компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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