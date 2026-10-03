Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-372UX Black (EX283238RUS)
Корпус EXEGATE предлагает отличное сочетание функциональности и стиля для любителей компактных и практичных решений. Этот Mini-Tower корпус, выполненный из прочной стали, отличается лаконичным черным дизайном, что делает его универсальным вариантом для любого интерьера. Устройство оснащено верхним расположением блока питания, который уже идет в комплекте, обеспечивая мощность в 500 Вт. Это идеальное решение для сборки среднеразмерного ПК, поддерживающего форм-факторы материнских плат mATX и mini-ITX. Корпус EXEGATE позволяет установить процессорный кулер высотой до 140 мм и видеокарту длиной до 220 мм, что предоставляет достаточно гибкости для выбора компонентов. Для расширения возможностей ПК предусмотрено 4 слота расширения, а также разнообразные внутренние и внешние отсеки: один отсек для 2,5-дюймовых накопителей, три отсека для 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для устройств формата 5,25 дюймов. С весом всего 3,7 кг, этот корпус является легким и простым в транспортировке, что является дополнительным преимуществом для пользователей, заинтересованных в мобильных решениях.
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