Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK
Корпус BLOODY от компании A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для создания как рабочих, так и игровых систем. Этот Midi-Tower корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Корпус изготовлен из высококачественной стали и имеет стеклянные элементы, что добавляет эстетичности и позволяет демонстрировать внутреннее содержание ПК. Среди ключевых характеристик BLOODY стоит отметить наличие двух встроенных вентиляторов размером 120 мм, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 340 мм, что делает корпус совместимым с большинством современных комплектующих. Корпус предусматривает нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению воздушного потока и смещению центра тяжести вниз, делая конструкцию более устойчивой. Внутреннее пространство корпуса включает в себя три отсека для устройств формата 2,5 дюйма и два отсека для устройств формата 3,5 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для любых нужд. Семь слотов расширения дают возможность установить различные карты расширения, удовлетворяя требования даже самых требовательных пользователей. Вес корпуса составляет 4,88 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным для переноски. Корпус BLOODY от A4Tech — это отличное сочетание стиля, функциональности и продуманной конструкции, полностью удовлетворяющее потребности как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 010 руб.753 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитКорпус Zalman Z3 Iceberg White
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK