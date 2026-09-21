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Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK

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Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 1
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 2
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 3
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 4
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 5
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 6
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 7
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 8
Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 5
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 6
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 7
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 8
  • Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714846
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 480 х 350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х26
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK

Корпус BLOODY от компании A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для создания как рабочих, так и игровых систем. Этот Midi-Tower корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Корпус изготовлен из высококачественной стали и имеет стеклянные элементы, что добавляет эстетичности и позволяет демонстрировать внутреннее содержание ПК. Среди ключевых характеристик BLOODY стоит отметить наличие двух встроенных вентиляторов размером 120 мм, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 340 мм, что делает корпус совместимым с большинством современных комплектующих. Корпус предусматривает нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению воздушного потока и смещению центра тяжести вниз, делая конструкцию более устойчивой. Внутреннее пространство корпуса включает в себя три отсека для устройств формата 2,5 дюйма и два отсека для устройств формата 3,5 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для любых нужд. Семь слотов расширения дают возможность установить различные карты расширения, удовлетворяя требования даже самых требовательных пользователей. Вес корпуса составляет 4,88 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным для переноски. Корпус BLOODY от A4Tech — это отличное сочетание стиля, функциональности и продуманной конструкции, полностью удовлетворяющее потребности как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC115 черный без БП BD-CC115-BK




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205 х 480 х 350 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь, стекло
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от компании A4Tech представляет собой стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Выполненный в черном цвете, он гармонично впишется в любой интерьер и подойдет для создания как рабочих, так и игровых систем. Этот Midi-Tower корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Корпус изготовлен из высококачественной стали и имеет стеклянные элементы, что добавляет эстетичности и позволяет демонстрировать внутреннее содержание ПК. Среди ключевых характеристик BLOODY стоит отметить наличие двух встроенных вентиляторов размером 120 мм, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 340 мм, что делает корпус совместимым с большинством современных комплектующих. Корпус предусматривает нижнее расположение блока питания, что способствует улучшению воздушного потока и смещению центра тяжести вниз, делая конструкцию более устойчивой. Внутреннее пространство корпуса включает в себя три отсека для устройств формата 2,5 дюйма и два отсека для устройств формата 3,5 дюйма. Это позволяет установить достаточное количество накопителей для любых нужд. Семь слотов расширения дают возможность установить различные карты расширения, удовлетворяя требования даже самых требовательных пользователей. Вес корпуса составляет 4,88 кг, что делает его достаточно лёгким и удобным для переноски. Корпус BLOODY от A4Tech — это отличное сочетание стиля, функциональности и продуманной конструкции, полностью удовлетворяющее потребности как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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