Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 1
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 2
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 3
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 4
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 5
Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501029
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 х 360 х 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
10
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
700
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS)

Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он идеально подходит для материнских плат mini-ITX и mATX. Корпус изготовлен из устойчивой стали и имеет элегантный черный цвет, что придает ему выразительный и современный вид. Встроенный блок питания мощностью 700 Вт обеспечивает надежное питание всех компонентов системы. Боковое окно позволит любоваться внутренними компонентами, освещаемыми яркой RGB-подсветкой, которая добавит вашему ПК уникальный и привлекательный внешний вид. Поддерживаются процессорные кулеры с максимальной высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, что позволяет устанавливать большинство современных комплектующих. Расположенный в верхней части корпуса блок питания оптимизирует размещение кабелей и упрощает сборку. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает возможность существенно расширить функциональность вашего ПК. Есть два внутренних отсека для SSD формата 2.5 и три отсека для HDD формата 3.5, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется удобным доступом к внутренним компонентам через боковую панель с окном. ExeGate предлагает идеальный баланс между эстетикой, функциональностью и компактностью, удовлетворяя потребности как домашних пользователей, так и энтузиастов.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
180 х 360 х 320 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
10
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
700
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он идеально подходит для материнских плат mini-ITX и mATX. Корпус изготовлен из устойчивой стали и имеет элегантный черный цвет, что придает ему выразительный и современный вид. Встроенный блок питания мощностью 700 Вт обеспечивает надежное питание всех компонентов системы. Боковое окно позволит любоваться внутренними компонентами, освещаемыми яркой RGB-подсветкой, которая добавит вашему ПК уникальный и привлекательный внешний вид. Поддерживаются процессорные кулеры с максимальной высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, что позволяет устанавливать большинство современных комплектующих. Расположенный в верхней части корпуса блок питания оптимизирует размещение кабелей и упрощает сборку. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает возможность существенно расширить функциональность вашего ПК. Есть два внутренних отсека для SSD формата 2.5 и три отсека для HDD формата 3.5, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется удобным доступом к внутренним компонентам через боковую панель с окном. ExeGate предлагает идеальный баланс между эстетикой, функциональностью и компактностью, удовлетворяя потребности как домашних пользователей, так и энтузиастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...