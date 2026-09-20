Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9301-NPX700 700W (EX283753RUS)
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он идеально подходит для материнских плат mini-ITX и mATX. Корпус изготовлен из устойчивой стали и имеет элегантный черный цвет, что придает ему выразительный и современный вид. Встроенный блок питания мощностью 700 Вт обеспечивает надежное питание всех компонентов системы. Боковое окно позволит любоваться внутренними компонентами, освещаемыми яркой RGB-подсветкой, которая добавит вашему ПК уникальный и привлекательный внешний вид. Поддерживаются процессорные кулеры с максимальной высотой до 135 мм и видеокарты длиной до 240 мм, что позволяет устанавливать большинство современных комплектующих. Расположенный в верхней части корпуса блок питания оптимизирует размещение кабелей и упрощает сборку. Корпус оснащен четырьмя слотами расширения, что дает возможность существенно расширить функциональность вашего ПК. Есть два внутренних отсека для SSD формата 2.5 и три отсека для HDD формата 3.5, что обеспечивает достаточное место для хранения данных. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется удобным доступом к внутренним компонентам через боковую панель с окном. ExeGate предлагает идеальный баланс между эстетикой, функциональностью и компактностью, удовлетворяя потребности как домашних пользователей, так и энтузиастов.
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