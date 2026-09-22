Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150)
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Характеристики
Описание товара Корпус Alseye X3-B (AS.07.0150)
Корпус Alseye — это Mid-Tower корпус, который предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности. Изготовленный из прочных материалов, таких как пластик и сталь, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность. Корпус Alseye поддерживает широкий спектр материнских плат, включая форматы mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя универсальные возможности для сборки системы. В нем предусмотрены семь слотов расширения, что позволяет адаптировать компьютер под ваши нужды и добавлять различные компоненты и устройства. Одной из отличительных особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое предоставляет возможность увидеть внутреннюю часть вашего ПК. Это особенно эффектно в сочетании с FRGB подсветкой, создающей стильную и современную атмосферу. С внутрикорпусными возможностями корпус предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков, обеспечивая достаточное пространство для хранения данных. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 320 мм, что позволяет установить мощные компоненты для высокой производительности. Система охлаждения представлена пятью встроенными вентиляторами: двумя 120 мм и тремя 120 мм, что обеспечивает отличную вентиляцию и предотвращает перегрев системы даже при высоких нагрузках. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, способствуя улучшенной циркуляции воздуха и более стабильной работе. При весе всего в 3 кг, корпус Alseye легок в обращении и установке, предоставляя пользователям отличный выбор для сборки надежного и современного ПК.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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