Top.Mail.Ru
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 1
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 2
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 3
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 4
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 5
Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 4
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 5
  • Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718593
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00)

**Корпус для ПК ACD Citadel 108DW: стиль и функциональность** Ищете надёжный и стильный корпус для вашего ПК? ACD Citadel 108DW — идеальный выбор для сборки современного компьютера! **Почему стоит выбрать ACD Citadel 108DW?** * **Форм-фактор ATX:** совместимость с широким спектром комплектующих. * **Практичный дизайн:** сетчатая панель обеспечивает отличную вентиляцию, а белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. * **Удобство подключения устройств:** наличие порта Type-C и двух USB-портов, а также аудиоразъёма позволит легко подключить все необходимые периферийные устройства. * **Высокое качество:** корпус изготовлен из прочных материалов, что гарантирует долговечность и надёжность. С корпусом ACD Citadel 108DW ваша сборка будет не только мощной, но и эстетичной. Создайте свой идеальный ПК с ACD Citadel 108DW!

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 443 x 340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм, Задняя панель 120 мм, Корзина блока питания 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
**Корпус для ПК ACD Citadel 108DW: стиль и функциональность** Ищете надёжный и стильный корпус для вашего ПК? ACD Citadel 108DW — идеальный выбор для сборки современного компьютера! **Почему стоит выбрать ACD Citadel 108DW?** * **Форм-фактор ATX:** совместимость с широким спектром комплектующих. * **Практичный дизайн:** сетчатая панель обеспечивает отличную вентиляцию, а белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. * **Удобство подключения устройств:** наличие порта Type-C и двух USB-портов, а также аудиоразъёма позволит легко подключить все необходимые периферийные устройства. * **Высокое качество:** корпус изготовлен из прочных материалов, что гарантирует долговечность и надёжность. С корпусом ACD Citadel 108DW ваша сборка будет не только мощной, но и эстетичной. Создайте свой идеальный ПК с ACD Citadel 108DW!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...