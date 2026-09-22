Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula V Line MANA Dynamic Black AR
Корпус Mana Dynamic сочетает уникальную переднюю сетку для улучшенного воздушного потока и поддержку высокопроизводительных компонентов, идеально подходя для мощных и стильных сборок. Современные порты и оптимизированное расположение накопителей повышают удобство и производительность. Уникальная передняя сетка обеспечивает современный вид и улучшает охлаждение, поддерживая прохладу компонентов. В корпусе предустановлено четыре вентилятора (три спереди, один сзади), есть поддержка дополнительных вентиляторов и 240 мм жидкостного радиатора сверху. Просторный интерьер поддерживает материнские платы ATX и Micro-ATX, видеокарты длиной до 310 мм и кулеры до 180 мм. Передняя панель оснащена USB Type-C, двумя USB 3.0 и HD аудио для удобного подключения. Для хранения предусмотрены отсеки под 1 ? 3.5? HDD и 1 ? 2.5? SSD — необходимые варианты для современных сборок.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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