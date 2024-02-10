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Корпус Alseye Reactor-B купить с доставкой в Москве
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Корпус Alseye Reactor-B

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Корпус Alseye Reactor-B - фото 2
Корпус Alseye Reactor-B - фото 3
Корпус Alseye Reactor-B - фото 4
Корпус Alseye Reactor-B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Reactor-B - фото 1
  • Корпус Alseye Reactor-B - фото 2
  • Корпус Alseye Reactor-B - фото 3
  • Корпус Alseye Reactor-B - фото 4
  • Корпус Alseye Reactor-B - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635468
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х24
Вес, кг.
3.98

Описание товара Корпус Alseye Reactor-B

ALSEYE Reactor представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.

Отзывы о товаре Корпус Alseye Reactor-B

Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравился рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Норм корпус металл тонковат ну не сидеть же на нем )
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену достойный корпус, настоящее стекло, хороший кабель-менеджмент, много креплений для вентиляторов. Однако, реально работает один нижний вентилятор на вдув и один задний на выдув.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
После вскрытия упаковки дома, убедился, что всё таки закалённое стекло, а не оргстекло как показалось при получении но винтов в комплекте нет, докупал
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус Хороший, возможность установить 6 вентиляторов на продув комплектующих
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену, отличный корпус. Немного не продумано подключение питания процессора. нет соответствующего отверстия вверху. Но не критично, хватает места просунуть кабель из под материнки.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2023
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
свои деньги оправдывает, остальное мелочи



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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
ALSEYE Reactor представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравился рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Норм корпус металл тонковат ну не сидеть же на нем )
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену достойный корпус, настоящее стекло, хороший кабель-менеджмент, много креплений для вентиляторов. Однако, реально работает один нижний вентилятор на вдув и один задний на выдув.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2023
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
После вскрытия упаковки дома, убедился, что всё таки закалённое стекло, а не оргстекло как показалось при получении но винтов в комплекте нет, докупал
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2023
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус Хороший, возможность установить 6 вентиляторов на продув комплектующих
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Виктор И.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену, отличный корпус. Немного не продумано подключение питания процессора. нет соответствующего отверстия вверху. Но не критично, хватает места просунуть кабель из под материнки.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2023
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
свои деньги оправдывает, остальное мелочи


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