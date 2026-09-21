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Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП

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Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 1
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 2
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 3
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 4
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 5
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 6
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 7
Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 1
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 2
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 3
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 4
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 5
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 6
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 7
  • Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714821
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Характеристики

Бренд
Accord
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195x395x295 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х25
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП

Корпус Accord — это стильный и функциональный выбор для сборки компактного компьютера. Корпус выполнен в форм-факторе Mini-Tower и поддерживает материнские платы ATX, обеспечивая широкие возможности для расширения и модернизации вашей системы. Белый корпус весом 3 кг изготовлен из прочного сочетания пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Боковая стенка оснащена окном, позволяя вам наслаждаться видом внутренних компонентов и демонстрировать их стильную подсветку. Внутри корпуса предустановлены два 120 мм вентилятора, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 280 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты для производительных задач. Корпус предоставляет 4 слота расширения и оснащен отсеком для одного 2,5" и одного 3,5" накопителя, что позволяет разместить необходимое количество устройств для хранения данных. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и оптимальному распределению веса. Корпус Accord идеально подходит для тех, кто ищет компактное, но при этом расширяемое решение для создания современной системы.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195x395x295 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 2шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord — это стильный и функциональный выбор для сборки компактного компьютера. Корпус выполнен в форм-факторе Mini-Tower и поддерживает материнские платы ATX, обеспечивая широкие возможности для расширения и модернизации вашей системы. Белый корпус весом 3 кг изготовлен из прочного сочетания пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Боковая стенка оснащена окном, позволяя вам наслаждаться видом внутренних компонентов и демонстрировать их стильную подсветку. Внутри корпуса предустановлены два 120 мм вентилятора, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 280 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты для производительных задач. Корпус предоставляет 4 слота расширения и оснащен отсеком для одного 2,5" и одного 3,5" накопителя, что позволяет разместить необходимое количество устройств для хранения данных. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и оптимальному распределению веса. Корпус Accord идеально подходит для тех, кто ищет компактное, но при этом расширяемое решение для создания современной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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