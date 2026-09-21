Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП
Корпус Accord — это стильный и функциональный выбор для сборки компактного компьютера. Корпус выполнен в форм-факторе Mini-Tower и поддерживает материнские платы ATX, обеспечивая широкие возможности для расширения и модернизации вашей системы. Белый корпус весом 3 кг изготовлен из прочного сочетания пластика, стали и стекла, что обеспечивает не только надежность, но и современный внешний вид. Боковая стенка оснащена окном, позволяя вам наслаждаться видом внутренних компонентов и демонстрировать их стильную подсветку. Внутри корпуса предустановлены два 120 мм вентилятора, которые способствуют эффективному охлаждению системы. Максимальная высота процессорного кулера составляет 165 мм, а максимальная длина видеокарты — 280 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты для производительных задач. Корпус предоставляет 4 слота расширения и оснащен отсеком для одного 2,5" и одного 3,5" накопителя, что позволяет разместить необходимое количество устройств для хранения данных. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной организации кабелей и оптимальному распределению веса. Корпус Accord идеально подходит для тех, кто ищет компактное, но при этом расширяемое решение для создания современной системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКорпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 800 руб. 3 330 руб.700 руб. в СплитКорпус Zalman T3 PLUS black (T3 PLUS)
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 840 руб.710 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-ZCU2W белый без БП