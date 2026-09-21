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Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH

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Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 1
Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 2
Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 3
Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 4
Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 1
  • Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 2
  • Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 3
  • Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 4
  • Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714848
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 371 х 390 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х28
Вес, кг.
6.22

Описание товара Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH

Корпус BLOODY от известного бренда A4Tech представляет собой стильный и функциональный Mini-Tower, который идеально подойдет для создания компактного и мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, этот корпус изготовлен из качественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что обеспечивает надежность и привлекательный внешний вид. Особое внимание привлекает боковое окно из стекла, позволяющее любоваться установленными компонентами. Корпус поддерживает платформы mini-ITX и mATX, что расширяет возможности выбора компонентов. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 370 мм, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. BLOODY оборудован четырьмя внутренними отсеками для 2.5-дюймовых накопителей и двумя для 3.5-дюймовых, обеспечивая достаточное пространство для размещения необходимых для вашей системы накопителей. Блок питания располагается внизу корпуса, что способствует лучшему распределению веса и удобному управлению кабелями. Для эффективного охлаждения установлено один встроенный вентилятор размером 120 мм, а при необходимости можно добавить дополнительные элементы для оптимизации температурного режима внутри корпуса. Корпус весит 5.22 кг и включает пять слотов расширения, предоставляя пользователям свободу настроек и модернизации. Этот корпус идеально подходит для тех, кто ищет баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном в белом цвете.

Отзывы о товаре Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220 х 371 х 390 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус BLOODY от известного бренда A4Tech представляет собой стильный и функциональный Mini-Tower, который идеально подойдет для создания компактного и мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, этот корпус изготовлен из качественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что обеспечивает надежность и привлекательный внешний вид. Особое внимание привлекает боковое окно из стекла, позволяющее любоваться установленными компонентами. Корпус поддерживает платформы mini-ITX и mATX, что расширяет возможности выбора компонентов. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 370 мм, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. BLOODY оборудован четырьмя внутренними отсеками для 2.5-дюймовых накопителей и двумя для 3.5-дюймовых, обеспечивая достаточное пространство для размещения необходимых для вашей системы накопителей. Блок питания располагается внизу корпуса, что способствует лучшему распределению веса и удобному управлению кабелями. Для эффективного охлаждения установлено один встроенный вентилятор размером 120 мм, а при необходимости можно добавить дополнительные элементы для оптимизации температурного режима внутри корпуса. Корпус весит 5.22 кг и включает пять слотов расширения, предоставляя пользователям свободу настроек и модернизации. Этот корпус идеально подходит для тех, кто ищет баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном в белом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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