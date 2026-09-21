Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Bloody BD-CC117F белый без БП BD-CC117F-WH
Корпус BLOODY от известного бренда A4Tech представляет собой стильный и функциональный Mini-Tower, который идеально подойдет для создания компактного и мощного компьютера. Выполненный в элегантном белом цвете, этот корпус изготовлен из качественных материалов, таких как сталь и закаленное стекло, что обеспечивает надежность и привлекательный внешний вид. Особое внимание привлекает боковое окно из стекла, позволяющее любоваться установленными компонентами. Корпус поддерживает платформы mini-ITX и mATX, что расширяет возможности выбора компонентов. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 165 мм и видеокарт длиной до 370 мм, что делает его универсальным выбором для разнообразных конфигураций. BLOODY оборудован четырьмя внутренними отсеками для 2.5-дюймовых накопителей и двумя для 3.5-дюймовых, обеспечивая достаточное пространство для размещения необходимых для вашей системы накопителей. Блок питания располагается внизу корпуса, что способствует лучшему распределению веса и удобному управлению кабелями. Для эффективного охлаждения установлено один встроенный вентилятор размером 120 мм, а при необходимости можно добавить дополнительные элементы для оптимизации температурного режима внутри корпуса. Корпус весит 5.22 кг и включает пять слотов расширения, предоставляя пользователям свободу настроек и модернизации. Этот корпус идеально подходит для тех, кто ищет баланс между компактностью, функциональностью и стильным дизайном в белом цвете.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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