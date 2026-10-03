Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS)
Корпус ExeGate – это качественный и функциональный корпус, предназначенный для сборки компактной системы на базе материнской платы формата mATX. Изготовленный из прочной стали, этот черный Mini-Tower корпус обладает лаконичным дизайном без окна на боковой стенке, что делает его идеальным для использования в строгих и минималистичных интерьерных решениях. Основные технические характеристики корпуса ExeGate включают в себя встроенный блок питания мощностью 450 Вт, что позволяет обеспечить стабильную работу компонентов системы. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 130 мм, а максимальная длина видеокарты - 200 мм. Это делает его подходящим для большинства стандартных комплектующих среднего уровня. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что предоставляет достаточно возможностей для установки дополнительных плат. Кроме того, предусмотрены один внутренний отсек для 2,5-дюймового накопителя и один отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Корпус ExeGate не оборудован подсветкой, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит сдержанный и профессиональный внешний вид. Это надежный и практичный корпус, который подойдет как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая основные потребности и высокий уровень производительности в компактном формате.
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