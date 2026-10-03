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Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 5
Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625845
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 х 370 х 355 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
На задней панели 8 см x 1 или 9,2 см x 1 На боковой панели 8 см x 1 или 12 см x 1
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS)

Корпус ExeGate – это качественный и функциональный корпус, предназначенный для сборки компактной системы на базе материнской платы формата mATX. Изготовленный из прочной стали, этот черный Mini-Tower корпус обладает лаконичным дизайном без окна на боковой стенке, что делает его идеальным для использования в строгих и минималистичных интерьерных решениях. Основные технические характеристики корпуса ExeGate включают в себя встроенный блок питания мощностью 450 Вт, что позволяет обеспечить стабильную работу компонентов системы. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 130 мм, а максимальная длина видеокарты - 200 мм. Это делает его подходящим для большинства стандартных комплектующих среднего уровня. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что предоставляет достаточно возможностей для установки дополнительных плат. Кроме того, предусмотрены один внутренний отсек для 2,5-дюймового накопителя и один отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Корпус ExeGate не оборудован подсветкой, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит сдержанный и профессиональный внешний вид. Это надежный и практичный корпус, который подойдет как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая основные потребности и высокий уровень производительности в компактном формате.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
185 х 370 х 355 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
На задней панели 8 см x 1 или 9,2 см x 1 На боковой панели 8 см x 1 или 12 см x 1
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate – это качественный и функциональный корпус, предназначенный для сборки компактной системы на базе материнской платы формата mATX. Изготовленный из прочной стали, этот черный Mini-Tower корпус обладает лаконичным дизайном без окна на боковой стенке, что делает его идеальным для использования в строгих и минималистичных интерьерных решениях. Основные технические характеристики корпуса ExeGate включают в себя встроенный блок питания мощностью 450 Вт, что позволяет обеспечить стабильную работу компонентов системы. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 130 мм, а максимальная длина видеокарты - 200 мм. Это делает его подходящим для большинства стандартных комплектующих среднего уровня. В корпусе предусмотрено четыре слота расширения, что предоставляет достаточно возможностей для установки дополнительных плат. Кроме того, предусмотрены один внутренний отсек для 2,5-дюймового накопителя и один отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от потребностей пользователя. Корпус ExeGate не оборудован подсветкой, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит сдержанный и профессиональный внешний вид. Это надежный и практичный корпус, который подойдет как для домашнего, так и для офисного использования, обеспечивая основные потребности и высокий уровень производительности в компактном формате.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black (EX284025RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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