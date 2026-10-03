Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black, (EX284023RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-202 Black, (EX284023RUS)
Черный корпус ExeGate BA-202 [EX284023RUS] типоразмера Mini-Tower с габаритами 355x185x370 мм рассчитан на сборку компактного универсального компьютера для дома или офиса. В модели реализованы 3 внешних отсека – пара 5.25-дюймовых и 3.5-дюймовый. Корпус позволяет использовать привод оптических дисков, кард-ридер или другое устройство с выводом на переднюю панель. Нижний отсек 5.25 дюйма совместим с оборудованием длиной не более 100 мм. Доступ к внутренним компонентам ПК осуществляется без инструментов благодаря креплению боковых панелей с помощью винтов с накатанной головкой. Корпус ExeGate BA-202 [EX284023RUS] рассчитан на установку материнской платы форм-фактора Micro-ATX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров равна 200 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 130 мм. Корпус оснащен 500-ваттным БП. Мощность источника питания достаточна для стабильного функционирования процессора с несколькими ядрами, видеокарты с невысоким энергопотреблением, множества накопителей, плат расширения и других устройств. Вентиляторы в оснащение корпуса не входят, но возможность их установки есть – 1 сзади и 1 сбоку.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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