Корпус Thermaltake Divider 500 TG черный (CA-1T4-00M1WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 500 TG черный (CA-1T4-00M1WN-01)
Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB – яркий пример сочетания эффективности и эффектности. Модель отличается броским дизайном, главными особенностями которого является наличие треугольных боковых панелей (2 из которых можно менять на входящие в комплект). Обращает на себя внимание и эффектная ARGB подсветка вентиляторов, отличный обзор которой гарантирует прозрачная фронтальная панель. Корпус Thermaltake Divider 500 TG ARGB соответствует типоразмеру Mid-Tower. Устройство обладает впечатляющей вместительностью. Длина, ширина и высота корпуса равны 466, 230 и 530 мм соответственно. Модель подходит для сборки производительного игрового компьютера или универсального системного блока высокого класса. Корпус совместим с системными платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимально допустимая высота кулера процессора составляет 150 мм. Предельная длина совместимых видеокарт очень велика – 390 мм. Блок питания в комплекте отсутствует. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 220 мм.
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