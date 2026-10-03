Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный
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Характеристики
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625461
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса для компьютеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х3
Вес, г.
160
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный
Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель чёрного цвета предназначена для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки.
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Внешний бокс AGESTAR 3UB2A14 – модель чёрного цвета предназначена для монтажа 2.5-дюймовых HDD и SSD. Установив накопитель в бокс, вы обеспечите возможность обмена данными с мобильным или стационарным компьютером. Модель соответствует стандарту USB 3.0. Интерфейс подключения накопителей – SATA. Контролировать работу устройства вы сможете с помощью светодиодного индикатора. Конструкцией внешнего бокса предусмотрена кнопка блокировки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Внешний корпус для HDD/SSD AgeStar 3UB2A14 BLACK 2.5" черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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