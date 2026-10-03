Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-65 розовое золото
2.5 Внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 представляет собой компактное решение с лаконичным дизайном, которое поможет удобно хранить и безопасно переносить накопители. Корпус данной модели предназначен для HDD- и SSD-дисков в формате 2.5 с емкостью до 2 ТБ. Благодаря стенкам из высококачественного металла обеспечивается высокая надежность и устойчивость к механическим повреждениям, а яркий цвет поможет легко найти устройство в случае утери. Также данная модель отличается простотой и удобством сборки без использования отвертки. Для подключения дисков внешний бокс Gembird EE2-U3S-65 использует интерфейс SATA с высокой пропускной способностью, что вкупе с внешним разъемом USB 3.0 предотвращает потери скорости при чтении и записи и позволяет комфортно работать с файлами без ограничений. Данная модель может работать с различными версиями ОС семейства Windows. Комплектация включает в себя чехол и кабель для подключения к ПК.
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