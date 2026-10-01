Top.Mail.Ru
Корпус Accord ACC-259 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Accord ACC-259 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 1
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 2
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 3
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 4
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 5
Корпус Accord ACC-259 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 1
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 2
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 3
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 4
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 5
  • Корпус Accord ACC-259 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619333
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Корпус Accord ACC-259 черный

Компьютерный корпус ACCORD ACC-259 изготовлен с применением самых современных технологий и без сомнений поможет вам собрать компьютер своей мечты. Корпус окрашен в черный и может похвастаться стильным и оригинальным дизайном. Благодаря этому ACCORD ACC-259 может выступить не только в роли корпуса компьютера, но и станет оригинальным предметом интерьера помещения. Типоразмер корпуса - Mini-Tower, форм-фактор - mATX. Для изготовления корпуса для компьютера использованы качественные материалы - сталь 0.4 мм. Благодаря этому обеспечивается надёжная защита установленных внутри ACCORD ACC-259 комплектующих от ударов, повреждений, воздействия влаги и пыли. В конструкции корпуса предусмотрено большое количество отсеков для установки компьютерных комплектующих, что позволяет сконструировать практически любой компьютер, будь то машина для офисных нужд или же мощная игровая станция.

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-259 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x350x291
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус ACCORD ACC-259 изготовлен с применением самых современных технологий и без сомнений поможет вам собрать компьютер своей мечты. Корпус окрашен в черный и может похвастаться стильным и оригинальным дизайном. Благодаря этому ACCORD ACC-259 может выступить не только в роли корпуса компьютера, но и станет оригинальным предметом интерьера помещения. Типоразмер корпуса - Mini-Tower, форм-фактор - mATX. Для изготовления корпуса для компьютера использованы качественные материалы - сталь 0.4 мм. Благодаря этому обеспечивается надёжная защита установленных внутри ACCORD ACC-259 комплектующих от ударов, повреждений, воздействия влаги и пыли. В конструкции корпуса предусмотрено большое количество отсеков для установки компьютерных комплектующих, что позволяет сконструировать практически любой компьютер, будь то машина для офисных нужд или же мощная игровая станция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Accord ACC-259 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...