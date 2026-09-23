Корпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
В наличии
Код товара: 625848
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Загружаем...
1 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190x355x380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х20
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS)
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190x355x380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Серия специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Несмотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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