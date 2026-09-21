Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord Entry ACC-2053B черный без БП
Корпус Accord — это компактное и легкое решение для сборки миниатюрной настольной системы, идеально подходящей для домашнего или офисного использования. Вес корпуса составляет всего 1,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Изготовленный из прочной стали, корпус имеет черное покрытие, придающее ему стильный и современный внешний вид. Accord поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX, что делает его оптимальным выбором для небольших систем. Обладая типоразмером Mini-Tower, он экономит место, не жертвуя функциональностью. Аккомодация компонентам представлена двумя внутренними отсеками: один для устройств формата 2,5 дюйма и один для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе накопителей данных. Корпус позволяет устанавливать процессорные кулеры высотой до 150 мм и видеокарты длиной до 250 мм, что открывает возможности для создания производительных систем на основе компактных компонентов. Аккорд оборудован четырьмя слотами расширения, что способствует дальнейшему увеличению функциональности системы. Однако, встроенного кард-ридера он не имеет, что следует учитывать при планировании конфигурации. Расположение блока питания в верхней части корпуса может обеспечить более эффективное охлаждение за счет естественной конвекции тепла. Корпус Accord — это отличное сочетание стиля, функциональности и компактности, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ценящих рациональность пространства и надежность конструкции.
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