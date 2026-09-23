Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE
Корпус ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] в черном исполнении позиционируется как основа для постройки компактного системного блока офисного ПК или домашней станции. Он собирается из стальных панелей толщиной 0.4 мм и имеет выполненную из пластика фронтальную панель. Предустановленный блок питания в этом модуле не предусмотрен. Допускается монтаж источника энергии типоразмера ATX с длиной корпуса не более 160 мм. Корпус для компьютерной сборки ExeGate BAA-113 [EX292347RUS] поддерживает установку видеокарты или иной платы расширения длиной до 260 мм. Наибольшая возможная высота воздушного кулера для охлаждения ЦПУ в нем составит 130 мм. Над местом монтажа кулера в корпусе есть вырез, улучшающий отвод тепла. Для охлаждения компонентов сборки в корпусе можно разместить фронтальный и тыловой вентиляторы размером 120 и 92 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКорпус Ginzzu B180 Black
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКорпус MINITOWER BAA-105-01 MATX W/O PSU EX291139RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитКорпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BA-309 черный (EX286412RUS)
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКорпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитКорпус ExeGate Minitower BAA-109U2 черный (EX291271RUS)
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитКорпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКорпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Отзывы о товаре Корпус MINITOWER BAA-113 MATX EX292347RUS EXEGATE