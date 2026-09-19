Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1
Корпус AeroCool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. С форм-фактором Midi-Tower он подходит для использования с материнскими платами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Его конструкция включает большое окно на боковой стенке, что позволяет оценить внутреннее убранство и подсветку компонентов. Встроенная RGB-подсветка добавляет индивидуальность и позволяет создать уникальную атмосферу в вашем рабочем пространстве. AeroCool обеспечивает достаточное пространство с шестью слотами расширения и поддерживает установку процессорного кулера высотой до 142 мм. Если говорить о графических возможностях, то корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 335 мм, что соответствует требованиям самых современных моделей. Вес корпуса составляет всего 2,7 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Верхнее расположение блока питания обеспечивает организованное управление кабелями и способствует дополнительной вентиляции. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 3 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, предоставляя достаточное пространство для размещения всех необходимых компонентов и аксессуаров. Подводя итог, корпус AeroCool сочетает в себе эстетичность, функциональность и гибкость, что делает его идеальным выбором для энтузиастов компьютерных сборок и геймеров.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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