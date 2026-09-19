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Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1

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Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 1
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 2
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 3
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 4
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 5
  • Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396714
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 413 x 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
142
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1

Корпус AeroCool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. С форм-фактором Midi-Tower он подходит для использования с материнскими платами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Его конструкция включает большое окно на боковой стенке, что позволяет оценить внутреннее убранство и подсветку компонентов. Встроенная RGB-подсветка добавляет индивидуальность и позволяет создать уникальную атмосферу в вашем рабочем пространстве. AeroCool обеспечивает достаточное пространство с шестью слотами расширения и поддерживает установку процессорного кулера высотой до 142 мм. Если говорить о графических возможностях, то корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 335 мм, что соответствует требованиям самых современных моделей. Вес корпуса составляет всего 2,7 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Верхнее расположение блока питания обеспечивает организованное управление кабелями и способствует дополнительной вентиляции. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 3 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, предоставляя достаточное пространство для размещения всех необходимых компонентов и аксессуаров. Подводя итог, корпус AeroCool сочетает в себе эстетичность, функциональность и гибкость, что делает его идеальным выбором для энтузиастов компьютерных сборок и геймеров.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Streak-A-BK-v1




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 413 x 383 мм
Макс. высота процессорного кулера
142
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. С форм-фактором Midi-Tower он подходит для использования с материнскими платами mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным вариантом для различных конфигураций. Корпус выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Его конструкция включает большое окно на боковой стенке, что позволяет оценить внутреннее убранство и подсветку компонентов. Встроенная RGB-подсветка добавляет индивидуальность и позволяет создать уникальную атмосферу в вашем рабочем пространстве. AeroCool обеспечивает достаточное пространство с шестью слотами расширения и поддерживает установку процессорного кулера высотой до 142 мм. Если говорить о графических возможностях, то корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 335 мм, что соответствует требованиям самых современных моделей. Вес корпуса составляет всего 2,7 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Верхнее расположение блока питания обеспечивает организованное управление кабелями и способствует дополнительной вентиляции. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и 3 отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, предоставляя достаточное пространство для размещения всех необходимых компонентов и аксессуаров. Подводя итог, корпус AeroCool сочетает в себе эстетичность, функциональность и гибкость, что делает его идеальным выбором для энтузиастов компьютерных сборок и геймеров.
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Отзывы


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