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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS

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Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591124
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
190x355x380
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х21
Вес, кг.
2.6

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS

Серия BA-309 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-309U2 без БП Black EX286429RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
190x355x380
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Серия BA-309 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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