Корпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185x370x370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (2); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
185x370x370 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0 (2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A) (2); Выход на наушники; Вход микрофонный
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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